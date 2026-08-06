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    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Aug 2026 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Aug 2026 7:45 AM IST

    വഴിപാടിന് ആവശ്യമായതിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി സാധനങ്ങൾ നൽകി; ശബരിമലയിൽ മുമ്പും ക്രമക്കേടെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട്

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    https://www.madhyamam.com/tags/sabarimala
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ൽ മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളെ​ന്ന്​ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ദേ​വ​സ്വം സ്റ്റോ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന​തി​ൽ പ​ല​തും രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മു​ള്ള വ്യാ​ജ വാ​ങ്ങ​ലു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ൽ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മ​ർ​ശ​മു​ണ്ട്. ​അ​തേ​സ​മ​യം, തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ച​വി​ട്ടി​യൊ​തു​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. 2021 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    വ​ഴി​പാ​ട് ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തി​ന്റെ അ​ഞ്ചി​ര​ട്ടി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​യി​ൻ സ്റ്റോ​ർ വ​ഴി ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ക​ള​ഭം, ഉ​ണ​ക്ക​മു​ന്തി​രി, തേ​ൻ, ക​ൽ​ക്ക​ണ്ടം, നെ​യ്യ്, ക​ദ​ളി​പ്പ​ഴം തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വാ​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. അ​ഷ്ടാ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തി​ന് ക​ദ​ളി​പ്പ​ഴം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് രേ​ഖ​യെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ലും പൂ​വ​ൻ​പ​ഴ​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മൊ​ഴി.

    സ്റ്റോ​റി​ലു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ള​വും സ്റ്റോ​ക്ക് ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ലെ അ​ള​വും ത​മ്മി​ൽ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ണ്ട്. അ​ര​വ​ണ പാ​ക്കി​ങ്ങി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഓ​പ​ൺ ലി​ഡു​ക​ളി​ൽ കേ​ടു​വ​ന്ന​വ​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു കാ​ണി​ച്ചു. സീ​സ​ൺ ക​ഴി​ഞ്ഞ് ബാ​ക്കി​വ​ന്ന അ​ര​വ​ണ നി​റ​ക്കു​ന്ന പേ​പ്പ​ർ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് രേ​ഖ​യി​ല്ലെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്ത് നെ​യ്യ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് തെ​ളി​ഞ്ഞ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്താ​കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നി​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ നെ​യ്യ് ഇ​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ദേ​വ​സ്വം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ട​ത്തി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    നെ​യ്യ് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​ര​വും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​രു​മു​ടി​ക്കെ​ട്ടി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന നെ​യ്യ് ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം എ​ന്നി​രി​ക്കെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന കാ​ര​ണം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    നെയ്യ്​ ക്രമക്കേട്​: അന്വേഷണത്തിന് എസ്​.ഐ.ടി

    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ അ​ര​വ​ണ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ മി​ൽ​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നെ​യ്യ് വാ​ങ്ങി​യ​തി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ നി​യാ​ഗി​ച്ച്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. വി​ജി​ല​ൻ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് എം.​ജെ. സോ​ജ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി സി.​എ​സ്. ഹ​രി, ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ എ.​എ​സ്. സ​ജി ശ​ങ്ക​ർ, എ​സ്. ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ടി.​ആ​ർ. കി​ര​ൺ, ആ​ർ.​എ​സ്. ര​തീ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ​യാ​ണ്​ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

    വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഡി.​ജി.​പി​യു​മാ​യ മ​നോ​ജ് എ​ബ്ര​ഹാം ന​ൽ​കി​യ മൂ​ന്നു​പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് എം.​ജെ. സോ​ജ​നെ ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച് ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ആ​ടി​യ ശി​ഷ്ടം നെ​യ്യ്​ വി​ൽ​പ​ന​യി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തും എം.​ജെ. സോ​ജ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ഈ ​കേ​സി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്നെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഉ​ചി​ത​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്. കേ​സ് വീ​ണ്ടും ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 17ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    നെ​യ്യി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​ഗം വ​ഴി​മ​ധ്യേ മ​റി​ച്ചു​വി​റ്റെ​ന്നും മാ​യം ക​ല​ർ​ന്ന​ത് എ​ത്തി​ച്ചെ​ന്നു​മാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ദേ​വ​സ്വം ചീ​ഫ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട കോ​ട​തി എ​സ്.​ഐ.​ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ​പേ​ര്​ വി​വ​രം​ അ​റി​യി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അജികുമാറും പ്രശാന്തും വീണ്ടും റിമാന്‍ഡില്‍

    കൊ​ല്ലം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ല്‍ തി​രു​വി​താം​കൂ​ര്‍ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ​യും മു​ൻ അം​ഗം എ. ​അ​ജി​കു​മാ​റി​നെ​യും വീ​ണ്ടും റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു. 13 ദി​വ​സ​ത്തെ റി​മാ​ന്‍ഡ് കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ന്‍സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ഇ​രു​വ​രെ​യും ഈ ​മാ​സം 19 വ​രെ​യാ​ണ്​ റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 23 നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ല്‍കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ല്‍ നേ​ര​ത്തെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ എ​ല്ലാ പ്ര​തി​ക​ളും സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യം നേ​ടി പു​റ​ത്തു വ​ന്നി​രു​ന്നു.

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    TAGS:vigilanceReportSabarimalaThiruvithamkur Devaswom Board
    News Summary - ശബരിമലയിൽ മുമ്പും ക്രമക്കേടെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട്
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