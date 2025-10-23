Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല സ്വർണപ്പാളി;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 8:12 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 8:12 AM IST

    ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി; ദേവസ്വം ഇടപെടൽ മറച്ച്​ വിജിലൻസ്​ റിപ്പോർട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി; ദേവസ്വം ഇടപെടൽ മറച്ച്​ വിജിലൻസ്​ റിപ്പോർട്ട്
    cancel

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പാ​ളി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്ക്​ ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തി​ലെ ബോ​ർ​ഡ്​ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചു. പാ​ളി​ക​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും സ്വ​ർ​ണം​പൂ​ശാ​ൻ ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്‌​മാ​ര്‍ട്ട്​ ക്രി​യേ​ഷ​ന്‍സി​ന്​ സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്‌​ധ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തു​ത​​ന്നെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​രീ​തി​യി​ൽ ജോ​ലി നി​ര്‍വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ആ​ദ്യ ഉ​ത്ത​ര​വ്. എ​ന്നാ​ൽ, ​ഏ​ഴ്​ ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ത്​ തി​രു​ത്തി സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​ന്നൈ​ക്ക്​ ​കൊ​ടു​ത്തു​വി​ടാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ഇ​ത്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​​ ഹൈ​കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള ആ​ദ്യം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ജൂ​ലൈ 30ലെ​ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ലെ ദേ​വ​സ്വം ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ മൗ​നം​പാ​ലി​ച്ചു.

    തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​റെ വി​ളി​ക്കു​ക​യും സ്മാ​ർ​ട്ട്​​​ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​തെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ച്ചെ​ന്നു​മാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ള്ള​ത്. 2019ൽ ​ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ 40 വ​ർ​ഷ​ത്തെ വാ​റ​ന്‍റി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ വി​ളി​ച്ച്​ ഇ​ത്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ മു​ൻ​തീ​രു​മാ​നം തി​ര​ു​ത്തി പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ഇ​റ​ക്കി​യ​തെ​ന്നു​മാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ മൊ​ഴി​യും ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ എ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    ആ​ഗ​സ്‌​റ്റ്‌ എ​ട്ടി​നാ​ണ്​ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ് തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ തി​രു​ത്തി​യ​ത്. സ്വ​ര്‍ണം​പൂ​ശി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​പ്ലേ​റ്റി​ങ്ങി​നാ​യി സ്‌​മാ​ർ​ട്ട്​ ക്രി​യേ​ഷ​ന്‍സി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ന്‍ ശി​പാ​ര്‍ശ ചെ​യ്‌​ത്​ മ​റ്റൊ​രു ക​ത്ത്​ ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി അ​ടി​യ​ന്ത​ര ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ്‌ യോ​ഗം വി​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. പു​തി​യ ക​ത്ത്​ ​നി​ല​വി​ലെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്തി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം.

    2019ൽ ​സ്വ​ർ​ണം​പൂ​ശി​യ പാ​ളി​ക​ളാ​ണ്​ മ​ങ്ങ​ലു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന്​ വീ​ണ്ടും ചെ​ന്നൈ​യി​​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള അ​ധി​ക​സ്വ​ർ​ണം ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ പോ​റ്റി​യാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. വീ​ണ്ടും ഇ​ത്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്​ 2019ലെ ​സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള മ​റ​യ്​​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vigilance reportKeralaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Vigilance report covers up Sabarimala gold plate Dvasam board intervention
    Similar News
    Next Story
    X