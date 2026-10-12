മാസപ്പടിയിൽ കേസെടുത്ത് വിജിലൻസ്; പിണറായി വിജയൻ ഒന്നാംപ്രതി

മാസപ്പടിയിൽ കേസെടുത്ത് വിജിലൻസ്; പിണറായി വിജയൻ ഒന്നാംപ്രതിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി-ഹവാല വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി കേസെടുത്ത് വിജിലൻസ്. കേസിൽ രണ്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാസപ്പടി കേസിൽ പിണറായി വിജയാനാണ് ഒന്നാം പ്രതി. രണ്ടാമത്തെ അഴിമതി കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി പി. മുഹമ്മദ് റിയാസാണ്. വീണ വിജയൻ രണ്ട് കേസുകളിലും രണ്ടാം പ്രതിയാണ്. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അഴിമതി, അധികാര ദുര്വിനിയോഗം, കൈക്കൂലി തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളില് ഒരു കേസും, കള്ളപ്പണക്കേസ്, ഹവാല എന്നിവയില് മറ്റൊരു കേസുമാണ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹവാല, കള്ളപ്പണം എന്നിവയില് എഫ്.ഐ.ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതോടെ അന്വേഷണത്തിന് ഇ.ഡി കൂടി എത്തിയേക്കും.
അതേസമയം, കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താന് നിര്ദേശിച്ചുള്ള ഹൈകോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ പിണറായി വിജയന് ഇന്ന് ഡിവിഷന് ബെഞ്ചില് അപ്പീല് നല്കും.
തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേള്ക്കാതെയാണ് സിംഗിള് ബെഞ്ച് ഉത്തരവെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. ഡിവിഷന് ബെഞ്ചിന്റെ വിധി വരുന്നതുവരെ എഫ്.ഐ.ആര് റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സി.എം.ആർ.എൽ മാസപ്പടി കേസില് വിജിലന്സ് എഫ്.ഐ.ആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താന് ഹൈകോടതി നിര്ദേശിച്ചത്.
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