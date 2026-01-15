Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 11:16 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:16 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ആ​ടി​യ ശി​ഷ്ടം നെ​യ്യ്​ വി​ൽ​പ​ന; വിജിലൻസ് കേസെടുത്തു

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ആ​ടി​യ ശി​ഷ്ടം നെ​യ്യ്​ വി​ൽ​പ​ന; വിജിലൻസ് കേസെടുത്തു
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ആ​ടി​യ ശി​ഷ്ടം നെ​യ്യ്​ വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ഹൈ​​​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. നെ​യ്യ് വി​ൽ​പ​ന​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ശാ​ന്തി​ക്കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 33 പേ​ര്‍ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ കേ​സ്​ എ​സ്.​പി മ​ഹേ​ഷ്കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​മാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക.

    13,679 പാ​ക്ക​റ്റ് നെ​യ്യ് വി​റ്റ വ​ക​യി​ലു​ള്ള പ​ണം ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ഈ ​വ​ക​യി​ൽ 13 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ആ​ടി​യ നെ​യ്യ് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ചു​മ​ത​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പോ​റ്റി​യെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് നേ​ര​ത്തെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു.

    നെ​യ്യ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം കി​ട്ടാ​ത്ത തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് ആ​ടി​യ ശി​ഷ്ടം നെ​യ്യ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    TAGS:vigilance caseSabarimala
