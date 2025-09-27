Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 11:05 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 11:05 PM IST

    ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫിസുകളില്‍ വിജിലന്‍സ് റെയ്ഡ്; കണ്ടെത്തിയത് വമ്പന്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍

    text_fields
    bookmark_border
    Vigilance inspection at Food Safety Circle offices: Irregularities detected
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ വി​വി​ധ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ല്‍ ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ വ​ന​ര​ക്ഷ’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ വി​ജി​ല​ന്‍സ് ന​ട​ത്തി​യ മി​ന്ന​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ വ്യാ​പ​ക അ​ഴി​മ​തി​യും ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഫ​ണ്ടു​ക​ള്‍ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം, ട്രൈ​ബ​ല്‍ സെ​റ്റി​ല്‍മെ​ന്റ് വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം, ഫ​യ​ര്‍ ലൈ​ന്‍ നി​ർ​മാ​ണം, ജ​ണ്ട നി​ർ​മാ​ണം, സോ​ളാ​ര്‍ മ​തി​ല്‍ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലാ​ണ് ക്ര​മ​ക്കേ​ടും അ​ഴി​മ​തി​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    71 ഫോ​റ​സ്റ്റ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ അ​ഞ്ചു വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഫ​യ​ലു​ക​ളാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. വ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ക​രാ​റു​കാ​രി​ല്‍നി​ന്ന് 1.07 കോ​ടി രൂ​പ വാ​ങ്ങി​യ​തി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ള്‍ കി​ട്ടി. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​ക്ക​ല്‍ നി​ന്ന് ക​ണ​ക്കി​ല്‍പ്പെ​ടാ​ത്ത 11,500 രൂ​പ പി​ടി​കൂ​ടി. വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​നാ​യി കാ​ടി​ല്‍ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന കു​ള​ങ്ങ​ള്‍, വ​നം വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ടാ​റി​ങ്, റീ-​ടാ​റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലെ​ല്ലാം അ​ഴി​മ​തി​യും നി​ർ​മാ​ണ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ല്‍ വി​ട്ടു വീ​ഴ്ച ചെ​യ്ത് പ​ണം ത​ട്ടു​ന്ന​തും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ അ​ള​വു വ്യ​ത്യാ​സ​വും ക​ണ്ടെ​ത്തി. 2025ല്‍ ​പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച സോ​ളാ​ര്‍ വേ​ലി​ക​ള്‍ പോ​ലും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന ര​ഹി​ത​മാ​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ​ല ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും ലേ​ല ന​ട​പ​ടി പാ​ലി​ക്കാ​തെ മ​രം വി​റ്റു. മി​ക്ക​യി​ട​ത്തും ക​രാ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ഫ​യ​ലു​ക​ളി​ല്‍ ബി​ല്ലു​ക​ള്‍, ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ന്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍, ഫ​ണ്ട് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍, ര​സീ​തു​ക​ള്‍ മു​ത​ലാ​യ​വ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഫ​യ​ലു​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ല്‍ മി​ക്ക ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​തെ തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പാ​ലോ​ട് ഫോ​റ​സ്റ്റ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സി​ല്‍ റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ ഡ്രൈ​വ​ര്‍ ഡ്യൂ​ട്ടി സ​മ​യം മ​ദ്യ​പി​ച്ച് അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ ക​ണ്ട​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി. ഇ​ടു​ക്കി വ​ള്ള​ക്ക​ട​വ് റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ല്‍ ഒ​രു ക​രാ​റു​കാ​ര​ന്‍ 72.8 ല​ക്ഷം രൂ​പ പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ൾ കി​ട്ടി. റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം 1,36,500 രൂ​പ ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​തി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. തേ​ക്ക​ടി റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സി​ലെ റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ വാ​ട്‌​സ്ആ​പ്പി​ല്‍ ഇ​തേ ക​രാ​റു​കാ​ര​ന്‍ വി​വി​ധ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ല്‍ 31.08 ല​ക്ഷം രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ശേ​ഷം കൗ​ണ്ട​ര്‍ ഫോ​യി​ല്‍ അ​യ​ച്ച​തും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​നോ​ജ് എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.30 മു​ത​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vigilance raidForest DepartmentKerala News
    News Summary - Vigilance raids at forest range offices; irregularities found
    Similar News
    Next Story
    X