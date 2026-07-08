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    Kerala
    Posted On
    date_range 8 July 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 6:31 AM IST

    പി.എസ്​.സി പരീക്ഷ ക്രമക്കേട്​: വിജിലൻസ്​ അന്വേഷണ നീക്കം നിയമ വകുപ്പ്​ ശിപാർശ മറികടന്ന്

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    സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നത്​ ഡി.ജി.പിയുടെ നിയമോപദേശം
    പി.എസ്​.സി പരീക്ഷ ക്രമക്കേട്​: വിജിലൻസ്​ അന്വേഷണ നീക്കം നിയമ വകുപ്പ്​ ശിപാർശ മറികടന്ന്
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    കൊ​ച്ചി: പി.​എ​സ്.​സി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​​ന്നെ​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള​ സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്കം​ നി​യ​മ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ശി​പാ​ർ​ശ മ​റി​ക​ട​ന്ന്. അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 17എ ​വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം പി.​എ​സ്.​സി ത​ല​പ്പ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക​ട​ക്കം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള കേ​സി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നി​യ​മ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ശി​പാ​ർ​ശ.

    എ​ന്നാ​ൽ, പി.​എ​സ്.​സി​യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് വി​ഷ​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചു​മ​ത​ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മാ​ണ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഒ​ഫ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ (ഡി.​ജി.​പി) ടി. ​ആ​സ​ഫ​ലി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഈ ​നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മാ​ണ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പ​രീ​ക്ഷ ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യി​ലെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യേ​ക്കും.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചു​മ​ത​ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും മ​റ്റും കേ​സാ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പി.​എ​സ്.​സി പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​ക്ക​ട​ലാ​സ് ശ​രി​യാ​യി മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഡി.​ജി.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. അ​ത് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​യി കാ​ണേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ഡി.​ജി.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ന​ൽ​കി​യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്.

    വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​യ​മ വ​കു​പ്പ് എ​തി​ർ​പ്പ് ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ഡി.​ജി.​പി​യു​ടെ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി​യ​ത്. അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ൽ 2018ലാ​ണ് വ​കു​പ്പ് 17 എ ​ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും മ​റ്റ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ​യും അ​നാ​വ​ശ്യ വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ നി​യ​മ​വ​കു​പ്പ്​ എ​തി​ർ​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

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    TAGS:psc examvigilance probeLaw DeptirregularitiesKerala
    News Summary - Vigilance Probe into PSC Irregularities Against Law Department Advice
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