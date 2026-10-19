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    ആയുർവേദ ആശുപത്രികളിൽ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയതിൽ വിജിലൻസ്​ അന്വേഷണം; പി​ണ​റാ​യി​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും മു​മ്പ്​ 11.45 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ വാ​ങ്ങി

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    ആയുർവേദ ആശുപത്രികളിൽ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയതിൽ വിജിലൻസ്​ അന്വേഷണം; പി​ണ​റാ​യി​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും മു​മ്പ്​ 11.45 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ വാ​ങ്ങി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​തി​ൽ വ്യാ​പ​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ക​ണ്ണൂ​ർ പി​ണ​റാ​യി​യി​ലെ ഗ​വ. ആ​യു​ർ​വേ​ദ ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും​മു​മ്പ്​ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം മ​തി​യെ​ന്ന പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ള്ളി​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​യു​ഷ് മി​ഷ​ൻ മു​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് പ്രോ​ഗ്രാം മാ​നേ​ജ​ർ പി.​ആ​ർ. സ​ജി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ക.

    പി​ണ​റാ​യി​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം പോ​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്​ 11.45 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റു​ക​ളാ​ണ് വാ​ങ്ങി​യ​ത്. മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, ചാ​ല​ക്കു​ടി, വെ​ങ്ങാ​നൂ​ർ എ​ന്നീ ഗ​വ. ആ​യു​ർ​വേ​ദ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്കും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പ​ർ​ച്ചേ​സ് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പു​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം മ​തി​യെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഗു​രു​ത​ര ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Vigilance Probe Ordered into Furniture Purchase Scam in Government Ayurveda Hospitals
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