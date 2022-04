അഴിമതിയെന്ന്​ വിജിലൻസ്​; വാഹനാപകട റിപ്പോർട്ട്​ അപേക്ഷ തപാലിൽ മതിയെന്ന്​ നിർദേശം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ർ.​ടി ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക അ​ഴി​മ​തി​യെ​ന്ന​ വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി‍െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ത​ട​യി​ടാ​ൻ പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ്. പ​ല ആ​ർ.​ടി ഓ​ഫി​സു​ക​ളും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ വ​ൻ അ​ഴി​മ​തി​യാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​ന​ത്തി‍െൻറ പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് അ​ഴി​മ​തി. പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​യി പ്രി​ന്‍റ്​ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് അ​പേ​ക്ഷ ഇ​നി ത​പാ​ലി​ൽ മാ​ത്രം സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​രാ​തി​ക്കാ​രു​ടെ കൈ​വ​ശം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ന്നാ​ണ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. അ​പ്പോ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി രേ​ഖ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കു​ന്നെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്​ ത​ട​യി​ടാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. വാ​ഹ​ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ആ​ർ.​ടി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്​ ത​ട​യി​ടാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്കം. Show Full Article

News Summary -

Vigilance on corruption; It is suggested that the vehicle accident report application should be in the mail