    Kerala
    Posted On
    27 May 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    27 May 2026 6:31 AM IST

    അഴിമതി തുടച്ചുനീക്കാൻ വിജിലൻസിന്റെ പ്രോജക്‌ട് സീറോ

    കൈ​ക്കൂ​ലി കേ​സു​ക​ൾദൃ​ശ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ൽ 5,000 രൂപ പാ​രി​തോ​ഷി​കം, വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന് പൂ​ർ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ അ​ഴി​മ​തി തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി മാ​സ് ആ​ക്ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ആ​ന്‍റി ക​റ​പ്​​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ (വി.​എ.​സി.​ബി). കേ​ര​ള​ത്തെ അ​ഴി​മ​തി മു​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ‘പ്രോ​ജ​ക്‌​ട്‌ സീ​റോ’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക ച​ങ്ങ​ല മു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം.

    അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി ന​ൽ​കു​ന്ന പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 5,000 രൂ​പ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ പാ​രി​തോ​ഷി​കം ന​ൽ​കും. ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ്​ ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ തൂ​ഫാ​ന്‍- ദ ​നാ​ർ​ക്കോ ഹ​ണ്ട്‌’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലേ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഴി​മ​തി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ‘പ്രോ​ജ​ക്‌​ട്‌ സീ​റോ’​യെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.പൊ​തു​ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി സു​താ​ര്യ​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ​ര​വു​മാ​യ ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ കൈ​ക്കൂ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ഡി​യോ തെ​ളി​വു​ക​ളാ​യി വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടി​ല്ല. അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും വെ​ച്ചു​പൊ​റു​പ്പി​ക്കി​ല്ല. അ​ഴി​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക​ണം. അ​ത്‌ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഔ​ദാ​ര്യ​മ​ല്ല, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്‌.

    കാ​ലം മാ​റി​യ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്‌ അ​ഴി​മ​തി​യി​ലും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്‌. അ​തി​നാ​ൽ ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്രോ​ജ​ക്‌​ട്‌ സീ​റോ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത​ത്. അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ന്ന​ശേ​ഷം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ, ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കാ​തെ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​ണ് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ക. വി​ജി​ല​ൻ​സ്‌ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ്‌ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ഴി​മ​തി​ര​ഹി​ത സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട​ത് വി​ജി​ല​ൻ​സ് സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്. അ​ഴി​മ​തി വി​മു​ക്ത കേ​ര​ളം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന് പൂ​ർ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​കും.

    അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ൽ 2018 ൽ ​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ചി​ല ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഉ​ന്ന​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​ഭ​ര​ണ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്. വ​കു​പ്പു​ത​ല അ​നു​മ​തി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ശി​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​പ്ര​ദ​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​നാ​വ​ശ്യ കാ​ല​താ​മ​സം ഗൗ​ര​വ​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. വി​ജി​ല​ൻ​സി​ലെ സ്റ്റാ​ഫ് ക്ഷാ​മം, വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യ​ക്കു​റ​വ്, അ​ന്വേ​ഷ​ണ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​മി​തി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ജി​ല​ൻ​സ്‌ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ മ​നോ​ജ്‌ എ​ബ്ര​ഹാം, ഐ.​ജി തോം​സ​ൺ ജോ​സ്, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് ഉ​പ​ദേ​ഷ്‌​ടാ​വ്‌ മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി എ. ​ഹേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    TAGS:Ramesh ChennithalavigilancebriberyAnti-CorruptionProject Zero
    News Summary - Vigilance Launches 'Project Zero' to Eradicate Corruption; ₹5,000 Reward for Filming Bribery
