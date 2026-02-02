Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    2 Feb 2026 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 9:06 AM IST

    ബിവ്റേജ് ഔട്ട് ലെറ്റിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന; കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 80150 രൂപ പിടിച്ചു

    ബിവ്റേജ് ഔട്ട് ലെറ്റിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന; കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 80150 രൂപ പിടിച്ചു
    representational image

    Listen to this Article

    നെടുമ്പാശേരി: ദേശീയപാതയിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി അത്താണി കോട്ടായി ബിവറേജ് കോർപറേഷന്റെ ഔട്ട് ലെറ്റിൽ വിജിലൻസിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന.

    രേഖകളില്ലാത്ത മൂന്ന് ലിറ്റർ വിദേശ മദ്യവും കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 80150 രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു. വിദേശ മദ്യ കമ്പനി ഏജന്റുമാർ അവരുടെ ബ്രാൻഡ് വിൽപന വർധിപ്പിക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് കൈക്കൂലി നൽകാറുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി 10.30ഓടെയായിരുന്നു മിന്നൽ പരിശോധന.

    രണ്ട് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥർ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായും രണ്ട് പേർ അനധികൃതമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം വിജിലൻസ് യൂനിറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ടി.എം. വർഗീസിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ.എ. അനൂപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് മിന്നൽ പരിശോധനക്കെത്തിയത്. പരിശോധന പുലർച്ചെവരെ നീണ്ടു.

    ബിവ്​റേജ് ഔട്ട് ലെറ്റിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന; കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 80150 രൂപ പിടിച്ചു

    beverage outlet vigilance inspection Kerala
    News Summary - Vigilance inspection at beverage outlet; Unaccounted Rs. 80,150 seized
