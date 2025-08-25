Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 7:14 AM IST

    മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ വിജിലന്‍സ് കോടതി പരാമർശം: സർക്കാർ ഹൈകോടതിയിലേക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ വി​ജി​ല​ന്‍സ് മാ​ന്വ​ലി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മെ​ന്ന് നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം
    Pinarayi Vijayan, M. R. Ajith Kumar
    cancel
    camera_alt

    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യൻ,എം. ആർ അജിത് കുമാർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ര്‍. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്റെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​ന​ക്കേ​സി​ല്‍ വി​ജി​ല​ന്‍സ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശം നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ചു.

    വി​ജി​ല​ന്‍സ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ വി​ജി​ല​ന്‍സ് മാ​ന്വ​ലി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം. വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​നോ​ജ് എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന് ലീ​ഗ​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​ജി​ല​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റേ​താ​ണ്.

    എ.​ഡി.​ജി.​പി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ദൃ​ശ്യ​ശ​ക്തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക വി​ജി​ല​ന്‍സ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി എം. ​മ​നോ​ജ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​ള്ളി​യ​ത്. കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കോ​ട​തി, അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​മ​ര്‍ശ​ത്തെ നി​ശി​ത​മാ​യി വി​മ​ര്‍ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ജി​ല​ന്‍സി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ത്ത​ല​വ​ന്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ഇ​ട​പെ​ടാ​ന്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഉ​ന്ന​ത​ര്‍ക്ക് ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​നെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vigilance courtPinarayi VijayanMR Ajith KumarKerala News
    News Summary - Vigilance Court's order against Chief Minister
    Similar News
    Next Story
    X