Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവിജിലൻസ്​ കോടതി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 7:56 AM IST

    വിജിലൻസ്​ കോടതി ഉത്തരവ്; അജിത്​ കുമാറിന്‍റെ ഹരജി വിധി പറയാൻ മാറ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ വിജിലന്‍സ് കോടതി പരാമര്‍ശങ്ങളെ ഹൈകോടതി വിമർശിച്ചു
    വിജിലൻസ്​ കോടതി ഉത്തരവ്; അജിത്​ കുമാറിന്‍റെ ഹരജി വിധി പറയാൻ മാറ്റി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​ന കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത്​ എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി. വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ​തി​രാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഹ​ര​ജി​യും കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്.

    അ​ജി​ത്‌​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്ത് മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പി.​വി. അ​ൻ​വ​ർ ക​ക്ഷി ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ൻ​വ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ​രാ​തി​ക്ക്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റ​ട​ക്കം എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വാ​ദം​ കേ​ട്ട​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ ഹ​ര​ജി വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി​യ​ത്.

    വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​ള്ളി ത​നി​ക്കെ​തി​രെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്‍റെ ഹ​ര​ജി. വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ തെ​റ്റി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര പി. ​നാ​ഗ​രാ​ജി​ന്‍റെ വാ​ദം.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ വി​ജി​ല​ന്‍സ് കോ​ട​തി ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ളെ ഹൈ​കോ​ട​തി വാ​ക്കാ​ൽ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​രാ​മ​ർ​ശം പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു പ​രാ​തി​യി​ലു​ള്ള വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ത​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​ജി​ത് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ അ​ൻ​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ​തു​പോ​ലെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ത​ള്ളാ​ന്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് വി​ദ​ഗ്ധാ​ഭി​പ്രാ​യം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം. വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ലെ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ കോ​ട​തി സ്​​റ്റേ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:highcourtvigilance courtMR Ajith KumarPV Anvar
    News Summary - Vigilance Court order; Ajith Kumar's petition postponed for verdict
    Similar News
    Next Story
    X