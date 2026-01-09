Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    യു.കെയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനംചെയ്ത്​ ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെന്ന പരാതിയുമായി ഇരകൾ

    യു.കെയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനംചെയ്ത്​ ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെന്ന പരാതിയുമായി ഇരകൾ
    കോ​ട്ട​യം: യു.​കെ​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ വാ​ഗ്ദാ​നം​ചെ​യ്ത്​ 88ഓ​ളം ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 10 കോ​ടി​യോ​ളം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​വ​ർ രം​ഗ​ത്ത്. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ല​ക്കോ​ട് ക​രു​വ​ഞ്ചാ​ൽ വെ​ള്ളാ​ട്ട്​ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്​ മം​ഗ​ലാ​പു​രം കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന യു.​കെ ഇ​ൻ റീ​ഗ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം വ​ഴി ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ ഇ​ര​യാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ കോ​ട്ട​യം പ്ര​സ്​ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​യാ​ളും ഭാ​ര്യ​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മം വ​ഴി പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കി അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ച്​ പ​രീ​ക്ഷ​യും അ​ഭി​മു​ഖ​വും ന​ട​ത്തി ജോ​ലി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ​ത്. അ​ഡ്വാ​ൻ​സാ​യി പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച്​ വി​ദേ​ശ വ​നി​ത​യെ​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ ന​ട​ത്തി വി​ജ​യി​ച്ച​താ​യി അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും യു.​കെ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും വ്യാ​ജ ഓ​ഫ​ർ​ലെ​റ്റ​റും ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും മം​ഗ​ലാ​പു​ര​ത്തും കേ​സ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര​ൻ​ ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്ന​താ​യി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും​ ഇ​ര​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​യാ​ളു​ടെ ഭാ​ര്യ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​നി അ​വ​ധി​ക്ക്​ നാ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​വ​രെ നേ​രി​ൽ​കാ​ണാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ട്​ മു​ങ്ങി ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ്ര​തി​യെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നും പ​ണം തി​രി​കെ​ല​ഭി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഇ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കെ. ​ഷി​ബു, ദി​നൂ​പ്, എ​ൽ​ദോ മാ​ർ​കോ​സ്, അ​ജോ ഡോ​ൾ​ഫി, ജോ​മ​ൽ, റെ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

