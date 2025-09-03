Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 7:39 AM IST

    വി.എഫ്.പി.സി.കെ ഏഴു കോടി വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു; ഹൈ​ടെ​ക് പ​ച്ച​ക്ക​റി​ത്തൈ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കുറവെന്ന് ധ​ന​കാ​ര്യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്

    VFPCK diverted money
    തൃ​ശൂ​ർ: വെ​ജി​റ്റ​ബ്ൾ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫ്രൂ​ട്ട്സ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ (വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ) സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ്ലാ​ൻ​ഫ​ണ്ട് വ​ക​മാ​റ്റി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചെ​ന്ന് ധ​ന​കാ​ര്യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഏ​ക​ദേ​ശം 6.93 കോ​ടി രൂ​പ പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ട് വ​ക​മാ​റ്റി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ക​മാ​റ്റി ചെ​ല​വാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ച്ച​ട​ക്ക​ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്.

    തു​ക വ​ക​മാ​റ്റി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഭ​ര​ണ​വ​കു​പ്പ് അ​ച്ച​ട​ക്ക​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ശി​പാ​ർ​ശ. വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ നീ​ക്കി​യി​രി​പ്പാ​യി കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള തു​ക അ​ത​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ട​ക്ക​ണം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച 79.46 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ശി​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കി.

    ഹൈ​ടെ​ക് പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന യൂ​നി​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ 2013ലാ​ണ് വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ-​ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് ഡ​ൽ​ഹി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഷീ​ൽ ബ​യോ​ടെ​ക് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ ഈ ​യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ​യു​ടെ ന​ടു​ക​ര യൂ​നി​റ്റി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. 2016ൽ ​പ​ദ്ധ​തി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്തു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ കൃ​ഷി​വി​കാ​സ് യോ​ജ​ന സ്ക്രീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മൊ​ത്തം പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 11.35 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വാ​ക്കി. യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ സ്ഥാ​പി​ത ല​ക്ഷ്യം പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടു കോ​ടി പ​ച്ച​ക്ക​റി​ത്തൈ​ക​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് ക​ർ​ഷ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥാ​പ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച 2017 ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ 2020 ഫെ​ബ്രു​വ​രി വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ (30 മാ​സം) ആ​കെ 1,20,52,359 തൈ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​യൂ​നി​റ്റി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യു​ടെ 25 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കു​റ​വ് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. മാ​സം ശ​രാ​ശ​രി നാ​ലു ല​ക്ഷം തൈ​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. 16.66 ല​ക്ഷം തൈ​ക​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. സം​സ്ഥാ​ന കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ്. കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​നു കീ​ഴി​ൽ​ത​ന്നെ ധാ​രാ​ളം എ ​ഗ്രേ​ഡ് പ​ച്ച​ക്ക​റി​ത്തൈ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ക്ല​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​ഞ്ഞ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫ​ണ്ട് മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്ഥാ​പി​ച്ച പ​ച്ച​ക്ക​റി​ത്തൈ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ സ്ഥാ​പി​ത​ല​ക്ഷ്യം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ശി​പാ​ർ​ശ.

