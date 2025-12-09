Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപതിനാലാം ദിവസവും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 11:28 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 11:28 PM IST

    പതിനാലാം ദിവസവും ഒളിവിൽ: രാഹുലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹരജിയിൽ വിധി ബുധനാഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    Verdict on Rahuls anticipatory bail plea today
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബ​ലാ​ത്സം​ഗ പ​രാ​തി​യി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് എം.​എ​ൽ.​എ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ 14ാം ദി​വ​സ​വും ഒ​ളി​വി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി​നി​യെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്തെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ല്‍ മു​ന്‍കൂ​ര്‍ ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കോ​ട​തി വി​ധി പ​റ​യും.

    ഏ​ഴാം അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ ജി​ല്ല സെ​ഷ​ന്‍സ് ജ​ഡ്ജി വി. ​അ​ന​സാ​ണ് കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ധി വ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കേ​സി​ൽ രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി. നേ​ര​ത്തേ ചു​മ​ത്തി​യ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കു​റ്റ​ത്തി​ന് പു​റ​മെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ കൂ​ടി ചേ​ർ​ക്കും.

    ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. രാ​ഹു​ലി​ന്റെ സം​ഘ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് പ്ര​തി​കാ​ര ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഭ​യ​ന്നാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​തി ന​ല്‍കാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് യു​വ​തി​യു​ടെ മൊ​ഴി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:abscondingRahul Mamkootathil
    News Summary - Verdict on Rahuls anticipatory bail plea today
    Similar News
    Next Story
    X