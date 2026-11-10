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    തദ്ദേശഭരണ ആസ്ഥാനത്തെ ഒളിച്ചുകളിയിൽ കുരുങ്ങി വി.ഇ.ഒമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം

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    തദ്ദേശഭരണ ആസ്ഥാനത്തെ ഒളിച്ചുകളിയിൽ കുരുങ്ങി വി.ഇ.ഒമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം
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    ക​ണ്ണൂ​ർ: ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ചി​ല ഉ​ന്ന​ത​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ​മൂ​ലം വി.​ഇ.​ഒ​മാ​രു​ടെ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം നി​ല​ക്കു​ന്നു. മു​ൻ ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്നും വ​കു​പ്പ് സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ൽ എ​ത്തി​യ വി.​ഇ.​ഒ​മാ​രു​ടെ അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ്ര​മോ​ഷ​നാ​ണ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ല​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രീ- ​സ​ർ​വി​സ് ട്രെ​യി​നി​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ളു​വെ​ന്ന ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് സ്പെ​ഷ്യ​ൽ റൂ​ളി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള കേ​സി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ ചി​ല ഉ​ന്ന​ത​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ന​ൽ​കി​യ തെ​റ്റാ​യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​ർ​ഹ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി​പേ​രു​ടെ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മാ​നു​സൃ​തം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ സ്പെ​ഷ്യ​ൽ​റൂ​ളി​ലെ ഒ​രു വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് എ​തി​രെ​യു​ള്ള കേ​സും അ​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​യാ​യി​ട്ടും വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗം സ​മ​ർ​ഥി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നാം ഗ്രേ​ഡ് വി.​ഇ.​ഒ​മാ​രു​ടെ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു കേ​സ് മാ​ത്രം നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കേ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഫ​യ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഒ​രു കേ​സി​ന്‍റെ രേ​ഖ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ത​ട​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി.​ഇ.​ഒ​മാ​രു​ടെ പ​രാ​തി. ഒ​രു​വി​ധ കേ​സും നി​ല​വി​ലി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടാം ഗ്രേ​ഡ് വി.​ഇ.​ഒ​മാ​രു​ടെ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​വും ഇ​തി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ത​ട​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് ത​ട​ഞ്ഞ​ത് എ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് മ​റു​പ​ടി​യും ഇ​ല്ല.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഏ​ക കേ​സി​ന്‍റെ അ​ന്തി​മ വി​ധി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ണ്ടീ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​വും പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ളു നീ​ക്കം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടാ​തെ സ​ർ​വി​സി​ൽ നി​ന്നും പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്.

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    News Summary - VEO Promotion Delay Crisis
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