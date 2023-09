cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: ഡൽഹിയിലെ കേരള സർക്കാറിന്‍റെ ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി വേണു രാജാമണി പദവിയിൽ തുടരില്ല. സേവനം തുടരാന്‍ താൽപര്യമില്ലെന്ന് വേണു രാജാമണി സംസ്ഥാന സർക്കാറിനെ അറിയിച്ചു. സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വേണു രാജാമണി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കത്ത് നൽകി.

സേവന കാലാവധി രണ്ടാഴ്ച നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പദവിയിൽ തുടരേണ്ടെന്ന തീരുമാനം വേണു രാജാമണി എടുത്തത്. ഇന്നു കൊണ്ട് സേവന കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് രണ്ടാഴ്ച കൂടി നീട്ടി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. 2021 സെപ്‌റ്റംബറിലാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് തുല്യമായ റാങ്കിൽ വേണു രാജാമണിയെ കേരള സർക്കാറിന്‍റെ ഓഫീസർ ഓൺ സ്‍പെഷല്‍ ഡ്യൂട്ടിക്കായി രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ നിയമിച്ചത്. പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായും വിവിധ എംബസികളുമായും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ദൗത്യം.

Venu Rajamony will not continue as Officer on Special Duty of Kerala Government