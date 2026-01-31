Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 11:02 PM IST

    വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ: ഓർമയായത്​ നക്സൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഇടിമുഴക്കം; സമരനായകനിൽ നിന്നും സു​വി​ശേ​ഷ​ക​നിലെത്തിയ ജീവിതം

    text_fields
    bookmark_border
    വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ: ഓർമയായത്​ നക്സൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഇടിമുഴക്കം; സമരനായകനിൽ നിന്നും സു​വി​ശേ​ഷ​ക​നിലെത്തിയ ജീവിതം
    cancel
    camera_alt

    വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ തയ്യൽ ജോലിക്കിടെ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ വി​ട​വാ​ങ്ങു​​മ്പോ​ൾ ഓ​ർ​മ​യാ​കു​ന്ന​ത്​​ ന​ക്സ​ൽ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​ഴ​യ​കാ​ല ക​ണ്ണി​കൂ​ടി​യാ​ണ്. കോ​ട്ട​യം ക​ങ്ങ​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് കു​ടി​യേ​റി​യ ചു​ണ്ട​മ​ണ്ണി​ൽ വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ സ്ക​റി​യ​യു​ടെ മ​ക്ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​നാ​ണ് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​ര​നാ​യും ന​ക്സ​ൽ നേ​താ​വാ​യും ത​യ്യ​ൽ​കാ​ര​നാ​യും പി​ന്നീ​ട്​ സു​വി​ശേ​ഷ​ക​നാ​യു​മു​ള്ള സ്റ്റീ​ഫ​ന്‍റെ ജീ​വി​തം കൗ​തു​കം ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്.

    സ്റ്റീ​ഫ​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ ചി​ന്ത​ക​ൾ ക​ട​ന്ന്​ വ​രു​ന്ന​ത് പി​താ​വ് സ്ക‌​റി​യ​യു​ടെ മ​ടി​യി​ലി​രു​ന്ന് കേ​ട്ട സം​ഭ​വ ക​ഥ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്നു സ്ക​റി​യ. വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ഠ​ന​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്​ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. 14 വ​യ​സ്സു​ള്ള​പ്പോ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി. 1970ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ന​ക്സ​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​വ​രി​ലേ​റെ​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ പോ​യ​ത് സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. പാ​ർ​ട്ടി പി​ള​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ സി.​പി.​ഐ​യി​ലും പി​താ​വ് സി.​പി.​എ​മ്മി​ലു​മാ​യി. താ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ക്ഷ​ത്താ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പാ​ർ​ട്ടി വി​ട്ടു​പോ​യ​വ​രാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്റ്റീ​ഫ​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്.

    വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ലി​ൽ ബീ​ഡി​തെ​റു​പ്പി​നാ​യി ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ന്ന​വ​രാ​ണ് സ്റ്റീ​ഫ​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച​ത്. അ​ക്കാ​ല​ത്തെ ന​ക്സ​ൽ നേ​താ​വ് കു​ന്നി​ക്ക​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ലി​ലെ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​കൃ​ഷ്ട​നാ​യി. സ്റ്റീ​ഫ​നും നാ​രാ​യ​ണ​നു​മാ​യി അ​ടു​​പ്പ​മാ​യി. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ത​ല​ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ​ത്. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് എ.​വ​ർ​ഗീ​സി​നൊ​പ്പം വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    1970ൽ ​ന​ട​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ ആ​ക്ഷ​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത് സ്റ്റീ​ഫ​നാ​ണ്. വി​മു​ക്ത ഭ​ട​നും ക​ല്ലാ​ർ​കു​ട്ടി മാ​ങ്ക​ട​വ് എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഉ​ട​മ​യും വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗ​വു​മാ​യ കു​ന്നും​പു​റ​ത്ത്​ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​ക്ക​ൽ പി.​എം. ജോ​സ​ഫി​നെ ​ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി വീ​ട്​ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച സം​ഭ​വം അ​ന്ന് ഏ​റെ കോ​ളി​ള​ക്ക​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ഒ​ളി​വി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​നാ​യി എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. കു​മ്പ​ള​ങ്ങി​യി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യ​വെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​റ​സ്റ്റ്.

    1971 ഏ​പ്രി​ൽ അ​ഞ്ചി​ന്​ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ 18 കേ​സു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന കേ​സു​ക​ളി​ൽ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ചു. 1971 മു​ത​ൽ 82 വ​രെ പ​രോ​ളി​ല്ലാ​തെ ജ​യി​ലി​ൽ. ഇ​തി​നി​ടെ വാ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നാ​യി 18 ദി​വ​സം നി​രാ​ഹാ​ര​സ​മ​രം. ഈ ​കാ​ല​ത്ത്​ നോ​വ​ലു​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ക്കു​റി​പ്പു​മാ​യി ആ​റി​ല​ധി​കം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ​ഴു​തി. ജ​യി​ൽ​മോ​ചി​ത​നാ​യ ശേ​ഷം സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ആ​ത്​​മീ​യ​ത​യി​ലേ​ക്ക്​ ചേ​​ക്കേ​റി.

    നേ​ര​ത്തെ പ​ഠി​ച്ച തു​ന്ന​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ടെ വി​വാ​ഹം ന​ട​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി ചേ​ല​ച്ചു​വ​ടി​ലേ​ക്ക്​ താ​മ​സം മാ​റി. അ​വി​ടെ ത​യ്യ​ൽ​ക്ക​ട തു​ട​ങ്ങി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം സു​വി​ശേ​ഷ​ക​നാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു. ചേ​ല​ച്ചു​വ​ടി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ ത​നി​ച്ച്​ ക​ഴി​യ​വേ​യാ​ണ് അ​ർ​ബു​ദം ബാ​ധി​ച്ച​ത്. മ​രു​മ​ക​ൻ ടി​ജോ​യു​ടെ നാ​ടാ​യ വ​ടാ​ട്ടു​പാ​റ​യി​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ന്ത്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:naxalitenaxal history keralavellathoovalKerala News
    News Summary - Vellathuval Stephen: Remembered as the hero of the Naxal struggle
    Similar News
    Next Story
    X