    Kerala
    date_range 28 Jan 2026 6:39 PM IST
    date_range 28 Jan 2026 6:39 PM IST

    'ഞങ്ങളെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളാണ്, ഞങ്ങളുടെ ചോര ഒന്നാണ്, സുകുമാരന്‍ നായര്‍ മാന്യൻ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഐക്യമുണ്ടാകും'; വെള്ളാപ്പള്ളി

    ഞങ്ങളെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളാണ്, ഞങ്ങളുടെ ചോര ഒന്നാണ്, സുകുമാരന്‍ നായര്‍ മാന്യൻ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഐക്യമുണ്ടാകും; വെള്ളാപ്പള്ളി
    ആലപ്പുഴ: എൻ.എസ്.എസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സുകുമാരന്‍ നായര്‍ നിഷ്‌കളങ്കനും നിസ്വാര്‍ത്ഥനും മാന്യനുമെന്ന് എസ്.എന്‍.ഡി.പി യോഗം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ടായല്ല എസ്.എൻ.ഡി.പി ഐക്യം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഐക്യം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ സുകുമാരന്‍ നായര്‍ അനുകൂലിച്ചു. തുഷാറിനെ മകനെപ്പോലെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

    പിന്നീട്​ അദ്ദേഹത്തിന്​ തിരുത്തേണ്ടിവന്നത്​ ബോർഡിന്‍റെ തീരുമാനത്തിന്​ വിധേയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്​. അദ്ദേഹം മാറിചിന്തിക്കാൻ കാരണമെന്തെന്ന്​ മനസിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ട്​. തീരുമാനം മാറിയതില്‍ തനിക്ക് വിഷമമോ പ്രതിഷേധമോ ഇല്ലെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ആലപ്പുഴയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അുദ്ദഹം.

    ഇതിന്‍റെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ നോക്കേണ്ട. ഞങ്ങളെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളാണ്​. ഞങ്ങളുടെ ചോര ഒന്നാണ്​. വിശ്വാസം ഒന്നാണ്​. ഇപ്പോഴത്തെ ഐക്യ നീക്കത്തിന്​ എന്തു സംഭവിച്ചാലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഐക്യമുണ്ടാകും. ഈ വിഭാഗീയത ലോകാവസാനംവരെ നിൽകുന്ന ഒന്നല്ല. തന്നെ മുസ്ലിം വിരോധിയാക്കി കത്തിക്കുകയാണ്​. തന്നെ കത്തിച്ചാല്‍ കത്തുമോ? പ്രശ്​നം തീരുമോ. പറഞ്ഞതെല്ലാം പറഞ്ഞതുതന്നെയാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ പറഞ്ഞു. അ​തേക്കുറിച്ച്​ സംവാദത്തിന്​ തയാറുള്ളവർ വരട്ടെ. എസ്​.എൻ.ഡി.പി യോഗം തുറന്ന പുസ്തകമാണ്​. ആർക്കും വിമർശിക്കാം.

    ഹിന്ദുക്കുളുടെ ഐക്യം കാലത്തിന്‍റെ അനിവാര്യതയാണ്​. എസ്​.എൻ.ഡി.പി മുന്നോട്ടുവെച്ച നായർ-ഈഴവ ഐക്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ചിലരുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ്​. ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനത്തിന്‍റെ പേരിൽ എൻ.എസ്​.എസിനെയൊ സുകുമാരൻ നായരെയോ ആരും തള്ളിപ്പറയരുത്​. നായര്‍ സമുദായം സഹോദര സമുദായമാണ്. തന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഇരട്ടി പിന്‍ബലം തന്ന് കരുത്തനാക്കിയ ആളാണ് സുകുമാരന്‍ നായര്‍. രാജാവ് നഗ്നനാണെന്ന് പറയാന്‍ നിഷ്‌കളങ്കനെ സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ നിഷ്‌കളങ്കനാണ് സുകുമാരന്‍ നായരെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ പറഞ്ഞു.

