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    വെള്ളാപ്പള്ളി നവതിയുടെ നിറവിൽ; കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷം

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    പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴ കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വസതിയിൽ എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും ഭാര്യ പ്രീതി നടേശനും ചേർന്ന്​ കേക്ക്​ മുറിക്കുന്നു

    ആലപ്പുഴ: എസ്​.എൻ.ഡി.പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നവതിയുടെ നിറവിൽ. പിറന്നാൾ ആഘോഷം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വസതിയിൽ നടന്നു. എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ആത്മസുഹൃത്ത് പി.ജെ. മാത്യു സമ്മാനിച്ച കേക്ക് ഭാര്യ പ്രീതി നടേശനൊപ്പമാണ് മുറിച്ചത്. ആദ്യ കഷ്ണം വെള്ളാപ്പള്ളി സമ്മാനിച്ചതും തൃശൂർ സി.എഫ്.ഐ കോളജ് ഓഫ് ലോ ഡയറക്ടർ കൂടിയായ പി.ജെ. മാത്യുവിനാണ്.

    വീട്ടുമുറ്റത്തെ ഹോമകുണ്ഡത്തിലെ പൂജക്കുശേഷം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10.30നാണ്​ വെള്ളാപ്പള്ളിയും ഭാര്യയും ചേർന്ന് കേക്ക് മുറിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന്​ എസ്.എൻ.ഡി.പി യൂനിയൻ പ്രതിനിധികളും സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവരും ആശംസയുമായി എത്തി. ഗർജിക്കുന്ന സിംഹത്തിന്റെ വെങ്കല പ്രതിമയായിരുന്ന കണിച്ചുകുളങ്ങര ദേവസ്വത്തിന്റെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം.

    കൊച്ചി യൂനിയന്റെ നേതൃത്തിൽ നിർധന യുവതിക്ക്​ നിർമിച്ചുനൽകിയ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനവും പിറന്നാൾ വേദിയിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നിർവഹിച്ചു. കൊട്ടാരക്കര ഗണപതിക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഉണ്ണിയപ്പം നൽകിയാണ് ആശംസകളുമായി എത്തിയവരെ സ്വീകരിച്ചത്. രണ്ടുതരം പായസമുൾപ്പെടെ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയും ഒരുക്കി. മക്കളായ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും വന്ദനയും ഉൾപ്പെടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.

    റിപ്പോർട്ടർ ടി.വിയിലെ പൊലീസ് പരിശോധനയിൽ തെറ്റില്ല -വെള്ളാപ്പള്ളി

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ടി.​വി​യി​ലെ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ തെ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന് എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ. ന​വ​തി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ ന​ട​പ​ടി​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഒ​രു മാ​ധ്യ​മം കൈ​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്നു ക​രു​തി എ​ന്തു കൊ​ള്ള​രു​താ​യ്മ​യും ചെ​യ്യാ​മോ? വ്യ​വ​സാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ശ​രി​യ​ല്ല. നി​ങ്ങ​ൾ നീ​തി​യി​ൽ ഊ​ന്നി​വേ​ണം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യാ​ൻ. അ​തു ചെ​യ്യാ​ത്ത​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വ​രും.

    സി.​പി.​എം വി​ശാ​ല സം​സ്ഥാ​ന​സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി തെ​റ്റു​തി​രു​ത്തി, മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു രീ​തി ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​മാ​ത്രം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന​ക​ത്ത് ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് തെ​റ്റു പ​റ​യാ​നും തി​രു​ത്താ​നും ആ​ളു​ണ്ട്. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് ര​ണ്ടു ടേം ​ല​ഭി​ച്ച​ത് അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഗ്യ​വും ന​ന്മ​യും കൊ​ണ്ടാ​കും. മൂ​ന്നാം ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് തി​ന്മ കൊ​ണ്ടാ​കാം. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട​നു​സ​രി​ച്ച് അ​തി​നെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാം. എ​ത്ര ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു മാ​റ്റം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കും. അ​തി​നെ കു​റ്റം പ​റ​യാ​നാ​കി​ല്ല-​അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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