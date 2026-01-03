Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇടഞ്ഞ്​ സി.പി.ഐ;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 6:49 AM IST

    ഇടഞ്ഞ്​ സി.പി.ഐ; വെള്ളാപ്പള്ളിയിൽ പൊള്ളി ഇടതുമുന്നണി

    text_fields
    bookmark_border
    സി.​പി.​എം വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട നി​ർ​ബ​ന്ധി​താ​വ​സ്​​ഥ​യി​ൽ
    ഇടഞ്ഞ്​ സി.പി.ഐ; വെള്ളാപ്പള്ളിയിൽ പൊള്ളി ഇടതുമുന്നണി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​റ്റ ക​ന​ത്ത പ്ര​ഹ​ര​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ തി​രു​ത്ത​ലി​നൊ​രു​​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ ത​ള്ളാ​നോ കൊ​ള്ളാ​നോ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​ങ്കീ​ർ​ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ സി.​പി.​എം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ സി.​പി.​ഐ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യു​മാ​യി പ​ര​സ്യ​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​മ്പോ​ഴും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തോ​ടെ ‘അ​നു​ന​യം ​ മാ​​ത്ര​മ​ല്ല, പ​രി​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​നും ​ സി.​പി.​എം നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ താ​ൻ കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ വി​ദ്വേ​ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രെ അ​ക​റ്റി നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ക​ടു​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വം അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ‘‘ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വ​മ​​ല്ല, പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ​ന്ന’’ മ​റു​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​യാ​ൻ ഒ​രു​ക്ക​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​ഹ​യാ​ത്ര​ക്ക്​ ത​ട​സ്സം നി​ൽ​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന സി.​പി.​ഐ​ക്കു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ്​ ​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. പി​ന്നാ​ലെ, വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട നി​ർ​ബ​ന്ധി​താ​വ​സ്​​ഥ​യി​ലേ​ക്ക്​ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​വു​മെ​ത്തി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​ക്കെ​തി​രെ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി സ്വ​രം ക​ടു​പ്പി​ച്ച സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ, 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം നി​ല​പാ​ട് മ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ‘‘വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ ഞ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​യാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ഹാ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം സ​മ​യ​വും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​ക്ക് വേ​ണ്ടി ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ളാ​ണെ​ന്ന ക്ലീ​ൻ ചി​റ്റ്​ ന​ൽ​കി പു​ക​ഴ്ത്തു​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ലേ​ക്കും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റി.

    ഫ​ല​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി വി​ഷ​യം ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത ഭി​ന്ന​ത​ക്ക്​ തി​രി​കൊ​ളു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​തം. വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കാ​റി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​തും പു​ക​ഴ്ത്തി​യ​തും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ക​ലാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്ന​ണി​യെ ക​യ്യൊ​ഴി​ഞ്ഞ​ത്​ തോ​ൽ​വി​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി സി.​പി.​എം നേ​തൃ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ നി​ന്ന്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ‘‘ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ബ​ന്ധു​ക്ക​ളാ​യി ക​ണ്ടു പോ​ന്ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ട​ക​ന്നു’’ എ​ന്ന്​ പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും പാ​ഠം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട്​ തി​രു​ത്ത​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ സി.​പി.​ഐ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ വി​ഷ​യം ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്കൊ​ന്നാ​കെ കീ​റാ​മു​ട്ടി​യാ​കു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ വോ​ട്ടു ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ സി.​പി.​എം തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച സോ​ഷ്യ​ൽ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ്ങാ​ണ്​ ഈ ​സ​ങ്കീ​ർ​ണാ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​ഐ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ സി.​പി.​ഐ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ വി​യോ​ജി​പ്പ്​ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പി​നെ​ ബാ​ധി​ച്ചെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്, വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ ​നി​ല​പാ​ട്​ അ​ഭി​മാ​ന​പ്ര​ശ്​​നം കൂ​ടി​യാ​യി മാ​റി എ​ന്ന​താ​ണ്​ സാ​ഹ​ച​ര്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CPIVellapally NatesanControversyLatest News
    News Summary - vellapalli controversy
    Similar News
    Next Story
    X