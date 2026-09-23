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    ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം; വാഹന നികുതി ഇളവ് ഏഴുലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 15 ലക്ഷമായി ഉയർത്തി

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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ വാ​ങ്ങു​ന്ന മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന നി​കു​തി ഇ​ള​വി​ന്റെ പ​രി​ധി ഏ​ഴ് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് 15 ല​ക്ഷ​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ട്ടി​സം, സെ​റി​ബ്ര​ൽ പാ​ൾ​സി, ബു​ദ്ധി​മാ​ന്ദ്യം തു​ട​ങ്ങിയവയുള്ള​വ​ർ വാ​ങ്ങു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു നേ​ര​ത്തെ ഏ​ഴ് ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യു​ള്ള പ​ർ​ച്ചേ​സ് മൂ​ല്യ​ത്തി​ന് മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന നി​കു​തി​യി​ൽ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    2026-27 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​തു​ക്കി​യ ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഈ ​പ​രി​ധി 15 ല​ക്ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കേ​ര​ള മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന നി​കു​തി നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി 2022ലെ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് തി​രു​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ഭിന്നശേഷിക്കാർ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ലഭ്യമാവുന്ന റോഡ് നികുതി ഇളവിന്‍റെ മാനദണ്ഡം മാറ്റണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വലിയ കാറുകളും സൗകര്യപ്രദമായ വാഹനങ്ങളും ഏഴുലക്ഷത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയുണ്ട്. വലിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നവർക്ക് കൂടി നികുതിയിളവ് പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

    ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട വീൽ ചെയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന വാഹനത്തിന് വിപണിയിൽ ഏഴു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് വില. നികുതി ആനുകൂല്യം നൽകാനുള്ള പരമാവധി വില ഏഴുലക്ഷത്തിൽനിന്ന് ഉയർത്തണമെന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം വൻതുക ജി.എസ്.ടി നൽകുന്നതിൽനിന്ന് ഇളവു നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പലവട്ടം ഇതുസംബന്ധിച്ച് നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പേരില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ആന്റണി രാജു ഗതാഗത മന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് നികുതി ഒഴിവാക്കിയത്.

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