Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:38 AM IST

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ സാ​മ്പാ​റും അ​വി​യ​ലും പൊ​ള്ളും; കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന് പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ല

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ സാ​മ്പാ​റും അ​വി​യ​ലും പൊ​ള്ളും; കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന് പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ല
    ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പാ​ള​യം പ​ച്ച​ക്ക​റി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ തി​ര​ക്ക്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഓ​ണ വി​പ​ണി​യി​ൽ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക്ക് വ​ൻ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം. സ​ദ്യ​ക്ക് എ​ട്ടു​കൂ​ട്ടം ക​റി​ക​ളെ​ങ്കി​ലും വേ​ണ​മെ​ന്ന് ക​രു​തി പ​ച്ച​ക്ക​റി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ വി​ല കേ​ട്ട് ഞെ​ട്ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മാ​ത്രം പ​യ​ർ വി​ല ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​കം വ​ർ​ധി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പാ​ള​യം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ 130 രൂ​പ​യാ​ണ് പ​യ​ർ വി​ല. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​ത് 65 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ല്ല​റ വി​പ​ണി​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച 150 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് പ​യ​ർ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ര​യും വി​ല ആ​ളു​ക​ളോ​ട് പ​റ​യാ​ൻ​പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് ചി​ല്ല​റ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ.

    കാ​ര​റ്റി​ന് പാ​ള​യം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ 65 രൂ​പ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ചി​ല്ല​റ വി​പ​ണി​യി​ൽ 90 വ​രെ​യാ​ണ് വി​ല. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പ​ച്ച​ക്ക​റി ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നാ​ലു ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ ശ​രാ​ശ​രി 10 രൂ​പ​യെ​ങ്കി​ലും വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വ വ​ർ​ധ​ന ചി​ല്ല​റ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു. വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം കാ​ര​ണം സ്റ്റോ​ക്ക് വെ​ച്ച സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​റ്റ​ഴി​യാ​തെ ന​ശി​ച്ചു​പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് താ​ഴ്ന്ന തേ​ങ്ങ വി​ല​യും വീ​ണ്ടും വ​ർ​ധി​ച്ചു. തേ​ങ്ങ കി​ലോ​ക്ക് 68 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​ല ല​ഭി​ക്കു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, വീ​ട്ടാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ കി​ലോ​ക്ക് 75 ന​ൽ​ക​ണം. വെ​ള്ളി​ച്ചെ​ണ്ണ വി​ല 350 മു​ത​ൽ 405 വ​രെ​യാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി പ​രി​പ്പ്, പ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ധാ​ന്യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ‍ണ വി​ല കൂ​ടാ​ത്ത​ത് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക​ളി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ അ​രി​യും മേ​ള​ക​ളി​ൽ സ​ബ്സി​ഡി ഇ​ന​ത്തി​ൽ അ​രി​യും ല​ഭ്യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​രി വി​ല കൂ​ടി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​തും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. ഓ​ണം സീ​സ​ണി​ൽ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​യു​ള്ള​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം.

    വി​ല വി​വ​രം

    • വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ 350-405
    • തേ​ങ്ങ 75
    • പ​യ​ർ 150
    • കാ​ര​റ്റ് 90
    • മു​രി​ങ്ങ​ക്കാ​യ 80
    • പ​ച്ച​ക്കാ​യ 60
    • പ​ട​വ​ലം 45-50
    • വ​ഴു​ത​ന 70
    • എ​ള​വ​ൻ 50
    • മ​ത്ത​ൻ 50
    • വെ​ള്ള​രി 50
    TAGS:increasevegetable marketvegetable pricesOnam 2025
    News Summary - Vegetable prices increase
