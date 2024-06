വിപണിയിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുന്നില്ല; പച്ചക്കറി വില പൊള്ളുന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക്ക് പൊ​ള്ളു​ന്ന വി​ല. വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ല നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ഇ​ട​പെ​ട​ലും ന​ട​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റ​ല്ല. പൊ​തു​വി​പ​ണി​യി​ൽ കൊ​ള്ള തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ലം​ഭാ​വം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. മി​ക്ക ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ സ്വ​യം കൃ​ത്രി​മ​ക്ഷാ​മം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചാ​ണ് ജ​ന​ത്തെ കൊ​ള്ള​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ്യം-​ഇ​റ​ച്ചി എ​ന്നി​വ​ക്കും തീ​വി​ല​യാ​ണ്. ഏ​കീ​കൃ​ത വി​ല ഒ​രി​ട​ത്തും ഇ​ല്ല. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ല്‍ ഉ​ല്‍പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി വ​ര​വ് കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്ക്​ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ത​മി​ഴ്നാ​ട് മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​ച്ച​ക്ക​റി എ​ത്തു​ന്ന​ത് 60 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു. നേ​ര​ത്തേ 30 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു കി​ലോ സ​വാ​ള​ക്ക് 50 രൂ​പ​യാ​യി, 15 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന പ​ട​വ​ലം 25ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. 25 രൂ​പ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വ​ഴു​ത​ന​ങ്ങ 40ലെ​ത്തി. 40 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​ട​ച്ച​ക്ക​യു​ടെ നി​ല​വി​ലെ വി​ല 60 രൂ​പ​യാ​ണ്. 25 രൂ​പ വി​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ത​ക്കാ​ളി 60 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. 25 രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള വെ​ണ്ട​ക്ക 45 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി. 40 രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള പ​യ​ർ 80 രൂ​പ വ​രെ​യെ​ത്തി. പാ​വ​ക്ക 100. മ​ഴ കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ല്‍പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് തി​രി​ച്ച​ടി​യെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ത​ക്കാ​ളി മു​ത​ലി​ങ്ങോ​ട്ട് എ​ല്ലാ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്കും വി​ല കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ര്‍ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​അ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ വി​ല ഇ​നി​യും ഉ​യ​ര്‍ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​ച​ക്ക​റി​പോ​ലെ മ​ത്സ്യ​ത്തി​നും ഇ​റ​ച്ചി​ക്കും വി​ല കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്, ഒ​രു കി​ലോ മ​ത്തി​ക്ക് 400 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം. മ​റ്റ് മീ​നു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​തേ​പോ​ലെ വി​ല കൂ​ടി. കാ​ള, പോ​ത്തി​റ​ച്ചി​ക്കും വി​ല കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ന്നു. 430 വ​രെ​യാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ മി​ക്ക സ്ഥ​ല​ത്തും വി​ല. ചി​ക്ക​ന്റെ​യും ബീ​ഫി​ന്റെ​യും വി​ല​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 40 രൂ​പ​യോ​ള​മാ​ണ് കൂ​ടി​യ​ത്. വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ൽ ഫാ​മു​ക​ളി​ലെ കോ​ഴി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ച​ത്ത​താ​ണ് വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ചി​ക്ക​ന് 185വ​രെ​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. .തെ​ക്ക​ന്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ 400 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബീ​ഫി​ന്‍റെ വി​ല 430 ആ​ണി​പ്പോ​ൾ. ആ​ട്ടി​റ​ച്ചി​ക്ക് 950 രൂ​പ​യാ​ണ്. ആ​ന്ധ്ര, ക​ർ​ണാ​ട​ക, ഒ​ഡി​ഷ, ത​മി​ഴ്നാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ​യു​ടെ വ​ര​വും കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​റ​ച്ചി വി​ല​കു​ത്ത​നെ ക​യ​റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ത്സ്യ​ത്തി​നും വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. കൂ​ടാ​തെ ട്രോ​ളി​ങ്ങു​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ. Show Full Article

News Summary -

The government does not interfere in the market; Vegetable prices are on the rise