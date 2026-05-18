Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'വിഴിഞ്ഞവും മുനമ്പവും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 May 2026 5:46 PM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 5:49 PM IST

    'വിഴിഞ്ഞവും മുനമ്പവും മുൻ സർക്കാർ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കി'; വി.ഡി സർക്കാറിൽ പ്രതീക്ഷയെന്ന് ലത്തീൻ സഭ

    text_fields
    bookmark_border
    വിഴിഞ്ഞവും മുനമ്പവും മുൻ സർക്കാർ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കി; വി.ഡി സർക്കാറിൽ പ്രതീക്ഷയെന്ന് ലത്തീൻ സഭ
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന ലത്തീൻ സഭയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെത്തി വി.ഡി സതീശൻ. തുടക്കം മുതൽ കോൺഗ്രസിന് പരസ്യപിന്തുണ നൽകിയിട്ടും സഭാപ്രാതിനിധ്യം നൽകിയില്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് ലത്തീൻ സഭ സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത്. കോവളം എം.എൽ.എ എം. വിൻസെന്‍റിനെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയാക്കുമെന്ന് ലത്തീൻ അതിരൂപത പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

    അതേസമയം, വി.ഡി സതീശന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയെന്ന് ഫാ.യൂജിൻ പെരേര വി.ഡി സതീശനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം പ്രതികരിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരാൾ സഭയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രശ്നങ്ങളിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടാമെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്നും അതിൽ തങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:M Vincentlatheen sabhaeugine pereiraVD Satheesan
    News Summary - VD Stheesan met Latheen athiroopatha representatives at bishop house
    Similar News
    Next Story
    X