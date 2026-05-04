‘മാറ്റാന്‍ ആളുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ... ഞങ്ങളുണ്ടെന്ന് അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ’; കേരളം ജയിച്ചെന്നും യു.ഡി.എഫ് നയിക്കുമെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ

‘മാറ്റാന് ആളുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ... ഞങ്ങളുണ്ടെന്ന് അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ’; കേരളം ജയിച്ചെന്നും യു.ഡി.എഫ് നയിക്കുമെന്നും വി.ഡി. സതീശൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫ് നേടിയ ചരിത്ര വിജയത്തിന്റെ സന്തോഷം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ.
‘മാറ്റാന് ആളുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ... മറ്റാരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ... ഞങ്ങളുണ്ടെന്ന് അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ; ടീം യു.ഡി.എഫ്. കേരളം ജയിച്ചു. ഇനി യു.ഡി.എഫ് നയിക്കും’ -എന്ന കുറിപ്പാണ് സതീശൻ പങ്കുവെച്ചത്.
തൂക്കി ടീം യു.ഡി.എഫ് എന്ന പോസ്റ്ററും ഇതിനൊപ്പം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലേ യു.ഡി.എഫ് നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന ഉറച്ചവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു സതീശൻ. കോൺഗ്രസിലെ മറ്റു നേതാക്കൾപോലും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ആത്മവിശ്വാസമാണ് സതീശൻ പരസ്യമായി പങ്കുവെച്ചിരുന്നത്. സതീശന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പൂർണമായി ശരിവെക്കുന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം.
നിലവിൽ യു.ഡി.എഫ് നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടതുകോട്ടകളടക്കം അട്ടിമറിച്ചാണ് യു.ഡി.എഫിന്റെ ചരിത്രകുതിപ്പ്. എൽ.ഡി.എഫിന് 34 സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ലീഡുള്ളത്. എൻ.ഡി.എ രണ്ടു സീറ്റുകളിൽ ജയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഡസൻ മന്ത്രിമാർ തോൽക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും സതീശൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. പുറത്തുവന്ന ഒരു എക്സിറ്റ് പോൾ സർവേ പോലും യു.ഡി.എഫിന് നൂറ് സീറ്റ് പ്രവചിച്ചിരുന്നില്ല.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register