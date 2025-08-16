Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായി വഴക്കില്ലെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ; ‘അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അനുമതിയില്ലാതെ എസ്.എന്‍.ഡി.പി പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിക്കില്ല’

    V D Satheesan, Vellappally Natesan
    വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ, വിഡി സതീശൻ

    കൊച്ചി: എസ്.എന്‍.ഡി.പി യോഗവുമായോ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായോ ഒരുവഴക്കുമില്ലെന്ന്​ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്​ വി.ഡി. സതീശൻ. ചതയദിന പരിപാടികൾക്ക്​ എറണാകുളത്തെ രണ്ട്​ എസ്.എന്‍.ഡി.പി താലൂക്ക് യൂനിയനുകള്‍ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.

    വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ താലൂക്ക് യൂനിയനുകള്‍ വിളിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാന്‍ വനവാസത്തിന് പോകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു. അല്ലാതെ തമ്മില്‍ വഴക്കില്ലെന്നും എസ്​.എന്‍.ഡി.പി യോഗത്തിന്റെ പരിപാടികള്‍ക്ക്​ എല്ലാ വര്‍ഷവും പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെന്നും സതീശൻ​ പറഞ്ഞു.

    പൊലീസിനെ ഭരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ഉപജാപക സംഘമാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം അടിവരയിടുന്നതാണ് എം.ആര്‍. അജിത്കുമാറിനെതിരായ വിജിലന്‍സ് കോടതി വിധി. ക്ലീന്‍ചിറ്റ് നല്‍കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് ഏത് അദൃശ്യശക്തിയാണെന്നാണ് കോടതി ചോദിച്ചത്. ഉപജാപകസംഘമെന്ന്​ പറയാന്‍ സാധിക്കാത്തതു കൊണ്ടാണ് കോടതി അദൃശ്യശക്തിയെന്നു പറഞ്ഞത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അതേ ഉപജാപക സംഘമാണ്.

    പാലാരിവട്ടം പാലത്തില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് പിഴവുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നപ്പോൾ പഞ്ചവടിപ്പാലമെന്നും അഴിമതിയെന്നും പറഞ്ഞ്​ അന്നത്തെ മന്ത്രിയെ ജയിലില്‍ അടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച പാര്‍ട്ടിയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ഓരോ മാസവും ഓരോ പാലം വീഴുകയാണെന്ന്​ സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

