'പിണറായി വിജയൻ ലക്ഷണമൊത്തെ ആര്.എസ്.എസ് ഏജന്റ്, സംഘ്പരിവാറിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കോണ്ഗ്രസിന് സ്റ്റഡി ക്ലാസ് വേണ്ട...'; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി വി.ഡി. സതീശൻ
കോഴിക്കോട്: പറവൂരിൽ 2006ൽ ആർ.എസ്.എസ് നടത്തിയ ഗോൾവാൾക്കർ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ വി.ഡി. സതീശൻ ഉദ്ഘാടകനായി പങ്കെടുത്തിരുന്നെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറപടിയുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. 1977ല് ആര്.എസ്.എസിന്റെ പിന്തുണയില് മത്സരിച്ചാണ് പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിലെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം ലക്ഷണമൊത്തെ ആര്.എസ്.എസ് ഏജന്റാണെന്നും സതീശൻ തുറന്നടിച്ചു.
ആര്.എസ്.എസിനെ പ്രതിരോധിച്ചത് സി.പി.എമ്മാണെന്നും അതില് കോണ്ഗ്രസിന് ഒരു പങ്കുമില്ലെന്നുമുള്ള പിണറായി വിജയന്റെ നിരന്തരമുള്ള പ്രസ്താവന ചരിത്രം അറിയുന്ന കേരള ജനത അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയും. ഉദുമയിലെ സി.പി.എം-ആര്.എസ്.എസ് സംയുക്ത സ്ഥാനാര്ഥിയായിരുന്നില്ലേ ആര്.എസ്.എസ് നേതാവ് കെ.ജി. മാരാര്? അതേ കെ.ജി. മാരാര് ഇ.എം.എസിന് ബാഡ്ജ് കുത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ചിത്രം ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണെന്നതും മറക്കരുത്. പാലക്കാട് മത്സരിച്ച സി.പി.എം സ്ഥാനാര്ഥി ശിവദാസ മേനോന്റെ പ്രചരണ പരിപാടിയില് മുതിര്ന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവ് എല്.കെ അദ്വാനി പങ്കെടുത്തതും പിണറായി വിജയന് നിഷേധിക്കുമോ? 1989ല് കോണ്ഗ്രസിനെ അട്ടിമറിക്കാന് വി.പി. സിങ്ങിന് പിന്തുണ നല്കി സി.പി.എം നേതാക്കളായ ഇ.എം.എസും ജോതിബസുവും അദ്വാനിക്കും വാജ്പേയ്ക്കും ഒപ്പം നില്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഗൂഗിളില് പരതിയാല് കിട്ടും. ഈ വിപ്ലവ പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ മറച്ചുവെച്ചു കൊണ്ടാണ് ആര്.എസ്.എസിനോട് ഒരു ഘട്ടത്തിലും സന്ധി ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും വര്ഗീയതയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ചെന്നും പിണറായി വിജയന് പറയുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സംഘ്പരിവാറിന് എതിരായ കോണ്ഗ്രസിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് പിണറായി വിജയന്റെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് വേണ്ട. അത് ഇനി കേരളത്തിലെ സി.പി.എമ്മിനും അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൈയിലുള്ളതിനേക്കാള് ചിത്രങ്ങള് തങ്ങളുടെ കൈയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. ഗോൾവാൾക്കർ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൽ വി.ഡി. സതീശൻ പങ്കെടുത്ത ചിത്രമടക്കം പങ്കുവെച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം. അന്ന് ആർ.എസ്.എസുമായി എന്ത് ഡീലായിരുന്നുവെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും തമ്മിൽ ഡീലുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി സതീശൻ നേരത്തെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ ബി.ജെ.പി നേതാവ് ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സി.പി.എം ദുർബലനായ സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തിയത്. ബി.ജെ.പിയുമുയി ഡീൽ ഉള്ളതിനാലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താതിരുന്നത്. ബി.ജെ.പി അനുകൂല സമീപമാണ് ഇപ്പോൾ സി.പി.എമ്മിന്റെതെന്നും സതീശൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം;
ആര്.എസ്.എസിനെ പ്രതിരോധിച്ചത് സി.പി.എമ്മാണെന്നും അതില് കോണ്ഗ്രസിന് ഒരു പങ്കുമില്ലെന്നുമുള്ള പിണറായി വിജയന്റെ നിരന്തരമുള്ള പ്രസ്താവന ചരിത്രം അറിയുന്ന കേരള ജനത അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയും. കാരണം ലക്ഷണമൊത്തെ ആര്.എസ്.എസ് ഏജന്റ് പിണറായി വിജയനാണ്.
1977 ല് ആര്.എസ്.എസിന്റെ പിന്തുണയില് മത്സരിച്ച് നിയമസഭയില് എത്തിയ എം.എല്.എ പിണറായി വിജയനാണ്, അല്ലാതെ വി.ഡി സതീശനല്ല. അന്ന് ഉദുമയിലെ സി.പി.എം- ആര്.എസ്.എസ് സംയുക്ത സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായിരുന്നില്ലേ ആര്.എസ്.എസ് നേതാവ് കെ.ജി മാരാര്? അതേ കെ.ജി മാരാര് ഇ.എം.എസിന് ബാഡ്ജ് കുത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ചിത്രം ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണെന്നതും മറക്കരുത്. പാലക്കാട് മത്സരിച്ച സി.പി.എം സ്ഥാനാര്ത്ഥി ശിവദാസ മേനോന്റെ പ്രചരണ പരിപാടിയില് മുതിര്ന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവ് എല്.കെ അദ്വാനി പങ്കെടുത്തതും പിണറായി വിജയന് നിഷേധിക്കുമോ? 1989 ല് കോണ്ഗ്രസിനെ അട്ടിമറിക്കാന് വി.പി സിംഗിന് പിന്തുണ നല്കിക്കൊണ്ട് സി.പി.എം നേതാക്കളായ ഇ.എം.എസും ജോതിബസുവും അദ്വാനിക്കും വാജ്പേയ്ക്കും ഒപ്പം നില്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഗൂഗിളില് പരതിയാല് കിട്ടും. ഈ വിപ്ലവ പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ മറച്ചുവച്ചു കൊണ്ടാണ് ആര്.എസ്.എസിനോട് ഒരു ഘട്ടത്തിലും സന്ധി ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും വര്ഗീയതയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ചെന്നും പിണറായി വിജയന് പറയുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് സി.പി.എം- ബി.ജെ.പി സഖ്യം കേരളത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തല് നടത്തിയത് ആര്.എസ്.എസ് മുഖപത്രമായ ഓര്ഗനൈസറിന്റെ മുന് എഡിറ്റര് ബാലശങ്കറാണ്. അതിന് എന്ത് മറുപടി പറയാനുണ്ട്? ആ സഖ്യത്തിന്റെ കാരണഭൂതന് പിണറായി വിജയനാണ്. വി.ഡി സതീശനല്ല
ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വകാര്യ വാഹനത്തില് തിരുവനന്തപുരം മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടലില് ആര്.എസ്.എസ് നേതാക്കളുമായി ശ്രീ എമ്മിന്റെ മധ്യസ്ഥതയില് ചര്ച്ച നടത്തിയതും പിണറായി വിജയനാണ്, വി.ഡി സതീശനല്ല. നിയമസഭയില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയില് ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോള് മറുപടി പറയാതെ തലകുനിച്ച് ഇരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരും പിണറായി വിജയനെന്നാണ്.
ദേശീയപാത തകര്ന്ന് വീണപ്പോള് നാഗ്പൂരിലെ ആര്.എസ്.എസ് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ നിതിന് ഗഡ്കരിക്ക് ആമാടപ്പെട്ടിയും പൊന്നാടയുമായി പോയതും പിണറായി വിജയനാണ്, വി.ഡി സതീശനല്ല.
നിര്മ്മല സീതാരാമനുമായി ഡല്ഹിയില് പുട്ടും കടലയും കഴിക്കാന് പോയപ്പോള് സംസ്ഥന ഗവര്ണ്ണറെ കൂടെ കൂട്ടിയത് പിണറായി വിജയനാണ്, വി.ഡി സതീശനല്ല
അമിത്ഷാ പറഞ്ഞപ്പോള് 90 ഡിഗ്രി കുനിഞ്ഞു നിന്ന് പി.എം ശ്രീയില് ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്ത ആളുടെ പേര് പിണറായി വിജയന് എന്നാണ്, വി.ഡി സതീശനെന്നല്ല.
ഒരു ഘട്ടത്തില് ആര്.എസ്.എസ് വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മനോരമ ചാനലിന് അഭിമുഖം നല്കിയ ആളുടെ പേരും പിണറായി വിജയന് എന്നാണ്, വി.ഡി സതീശന് എന്നല്ല.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനും എതിരായ കേന്ദ്ര ഏജന്സികളുടെ അന്വേഷണങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകരം ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് പ്രതിയാകേണ്ടിയിരുന്ന കൊടകര കുഴല്പ്പണ കേസ് അട്ടിമറിച്ചത് പിണറായി വിജയനാണ്, വി.ഡി സതീശനല്ല.
എ.ഡി.ജി.പിയെ ആര്.എസ്.എസ് നേതാക്കളുടെ അരികിലേക്ക് ദൂതുമായി അയച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയും പിണറായി വിജയനാണ്, വി.ഡി സതീശനല്ല. പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോള് യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ എ.ഡി.ജി.പിയെ സംരക്ഷിച്ചതും ഇതേ പിണറായി വിജയനാണ്.
തൃശൂര് പൂരം കലക്കി ബി.ജെ.പിയെ തൃശൂരില് ജയിപ്പിച്ച് കരുവന്നൂരിലെ ഇ.ഡി അന്വേഷണവും മകളുടെ കമ്പനിക്കെതിരായ എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ അന്വേഷണവും അട്ടിമറിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരും പിണറായി വിജയനെന്നാണ്.
സംഘ്പരിവാറിന് എതിരായ കോണ്ഗ്രസിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് പിണറായി വിജയന്റെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് വേണ്ട. അത് ഇനി കേരളത്തിലെ സി.പി.എമ്മിനും അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാള് ചിത്രങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിന് കൂടി മറുപടി പറഞ്ഞു പോകൂ.
