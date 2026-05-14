വി.ഡി. സതീശൻ കേരളത്തിലെ 24-ാമത് മുഖ്യമന്ത്രി; അറിയാം മുൻഗാമികളെ
വി.ഡി. സതീശൻ ചുമതയേൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ 24-ാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചാം തവണയും നിയമസഭയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് ജനസമ്മതി നേടിയത്. കൃത്യമായ പഠനങ്ങളിലൂടെയുള്ള നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങളും അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള കർക്കശമായ നിലപാടുകളുമാണ് വി.ഡിയെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്.
കേരളത്തിലെ മുൻമുഖ്യമന്ത്രിമാർ
ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്- 1957 – 1959,1967 – 1969
ഐക്യകേരളത്തിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇ.എം.എസ്. ഏഷ്യയിൽ ബാലറ്റിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകി. കേരളത്തിലെ ഭൂപരിഷ്കരണം, വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണം എന്നിവയ്ക്ക് അടിത്തറയിട്ടത് ഇദ്ദേഹമാണ്.
പട്ടം എ. താണുപിള്ള-1960 – 1962
തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻനിര നേതാവായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (PSP) പ്രതിനിധിയായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായത്. പിന്നീട് പഞ്ചാബ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
ആർ. ശങ്കർ-1962 – 1964
കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആദ്യത്തെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾക്കും എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ട വ്യക്തിയാണ്.
സി. അച്യുതമേനോൻ-1969 – 1970,1970 – 1977
തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം (1970–77) മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് കേരളത്തിൽ ഭൂപരിഷ്കരണം പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കിയത്. കേരളത്തിലെ പല പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും രൂപീകൃതമായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ്.
കെ. കരുണാകരൻ-1977 (മാർച്ച് – ഏപ്രിൽ),1981 – 1982,1982 – 1987,1991 – 1995
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ 'ലീഡർ'. നാലു തവണയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ്. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം, ഗോശ്രീ പാലം തുടങ്ങിയ വലിയ വികസന പദ്ധതികൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുണ്ടായതാണ്.
എ.കെ. ആന്റണി-1977 – 1978,1995 -1996, 2001-2004
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു (37-ാം വയസ്സിൽ). സുതാര്യമായ ഭരണശൈലിയും ആദർശനിഷ്ഠയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. പിന്നീട് ദീർഘകാലം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിച്ചു.
പി.കെ. വാസുദേവൻ നായർ-1978 – 1979
'പി.കെ.വി' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ലളിതജീവിതം കൊണ്ടും രാഷ്ട്രീയ മാന്യത കൊണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സി.പി.ഐ നേതാവാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിലെ ഐക്യത്തിനായി വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു.
സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ-1979 (ഒക്ടോബർ – ഡിസംബർ)
കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയ ഏക മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലം (50 ദിവസം) മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തിയും ഇദ്ദേഹമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഇ.കെ. നായനാർ-1980 – 1981,1987 – 1991,1996 – 2001
മൂന്ന് തവണയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം (ഏകദേശം 11 വർഷം) കേരളം ഭരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ്. ജനകീയമായ ഭരണശൈലിയും ഹാസ്യം കലർന്ന സംസാരവും ഇദ്ദേഹത്തെ ജനപ്രിയനാക്കി. സാക്ഷരതാ പ്രസ്ഥാനം, ജനകീയാസൂത്രണം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ നേട്ടങ്ങളാണ്.
ഉമ്മൻ ചാണ്ടി-2004 – 2006, 2011 – 2016
ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി. കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തനായ ഇദ്ദേഹം വികസനവും കരുതലുമാണ് തന്റെ ഭരണമുദ്രയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത്.
വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ- 2006 – 2011
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാവായ വി.എസ്, മൂന്നാർ കൈയേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ, അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം എന്നിവയിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടി. കേരളത്തിലെ ഐ.ടി മേഖലയുടെ വികാസത്തിന് ഇദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവന വലുതാണ്.
പിണറായി വിജയൻ-2016 – 2021,2021 – 2026
തുടർച്ചയായി പത്തു വർഷം (രണ്ടു തവണ) കേരളം ഭരിച്ച ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി. പ്രളയം, കോവിഡ്-19 തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നതിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും (കിഫ്ബി പോലുള്ള പദ്ധതികൾ വഴി) ഇദ്ദേഹം വലിയ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി.
