    ‘ഇവനെപ്പോലത്തെ ആളുകള്‍ മന്ത്രിമാരായിരിക്കാന്‍ യോഗ്യതയുണ്ടോ?’ ശിവൻകുട്ടിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് സതീശൻ

    സഭയിൽ അടിവസ്ത്രം പുറത്തുകാട്ടി സാധനം തല്ലിപ്പൊളിച്ചയാളാണ് തങ്ങൾക്ക് ക്ലാസെടുക്കുന്നതെന്നും സതീശൻ
    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക, ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി രാ​ജി​വെ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് കെ.​പി.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘ഇ​വ​നെ​പ്പോ​ല​ത്തെ ആ​ളു​ക​ള്‍ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യി​രി​ക്കാ​ന്‍ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ടോ?, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. അ​ടി​വ​സ്ത്രം പു​റ​ത്തു​കാ​ട്ടി ഡെ​സ്‌​കി​നു​മേ​ലെ ക​യ​റി സാ​ധ​നം ത​ല്ലി​പ്പൊ​ളി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും, വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ആ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ട് ന​മ്മു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യ​ല്ലോ​യെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ വി​മ​ർ​ശ​നം. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് കെ.​പി.​സി.​സി ന​ട​ത്തി​യ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ധ​ർ​ണ​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ‘അ​ണ്ട​ർ​വെ​യ​ർ പു​റ​ത്തു​കാ​ണി​ച്ച് മു​ണ്ട് മ​ട​ക്കി​ക്കു​ത്തി ഡെ​സ്‌​കി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി​യി​രു​ന്ന് ഈ ​സാ​ധ​നം മു​ഴു​വ​ൻ ത​ല്ലി​പ്പൊ​ളി​ച്ച ഒ​രു​ത്ത​നാ​ണ്, ന​മു​ക്ക് ക്ലാ​സ് എ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​സ​ണ്ണി​വ​ക്കീ​ലി​നും എ​നി​ക്കും തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നു​മൊ​ക്കെ, എ​ങ്ങ​നെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്. വാ​ർ​ത്ത വ​രു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടാ​ൽ എ​ന്ത് വി​ഡ്ഢി​ത്ത​വും വാ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​മോ‍?. എ​ന്റെ പി​ള്ളേ​രെ ഓ​ർ​ത്ത് ഞാ​ൻ ഇ​ങ്ങ​നെ സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഇ​വ​നെ​പ്പോ​ല​ത്തെ ആ​ളു​ക​ള്‍ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യി​രി​ക്കാ​ന്‍ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ടോ? ഇ​വ​നൊ​ക്കെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി ആ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി ന​മ്മു​ടെ പി​ള്ളേ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​യ​ല്ലോ. ക​ഷ്ടം എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ എ​ന്താ​ണ് പ​റ​യു​ക. എ​ക്സൈ​സ് വ​കു​പ്പ് ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ബോ​ധ​മി​ല്ല എ​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​റ​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു’ -സ​തീ​ശ​ൻ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

    സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ എ​ല്ലാ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കും ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നാ​ൽ തെ​ളി​വ് ന​ശി​പ്പി​ക്കും. അ​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ ജ​യി​ലി​ൽ ആ​യി​ട്ട് സി.​പി.​എം അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും എ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. ഏ​തു മാ​ള​ത്തി​ൽ പോ​യി ഒ​ളി​ച്ചാ​ലും സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​ക്കാ​രെ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​വ​സാ​നം വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​നു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത​ബ​ന്ധ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം​മ​ന്ത്രി പോ​റ്റി​യെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി​യ​തെ​ന്നും വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘നട്ടെല്ല് വളച്ച ആളിന്‍റെ പേര് ശിവന്‍കുട്ടി എന്നല്ല’

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഗോ​ള്‍വാ​ള്‍ക്ക​റു​ടെ ചി​ത്ര​ത്തി​നു മു​മ്പി​ല്‍ ന​ട്ടെ​ല്ല് വ​ള​ച്ച ആ​ളി​ന്‍റെ പേ​ര് ശി​വ​ന്‍കു​ട്ടി എ​ന്ന​ല്ല, അ​ത് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍ എ​ന്നാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി.

    എ​ന്നെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​ക്കെ​ട്ടാ​ന്‍ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് നേ​മ​ത്ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പൂ​ട്ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​രാ​യി​രു​ന്നു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ​ന്ന് സ​തീ​ശ​ൻ ഓ​ർ​ക്ക​ണം. ആ ​വേ​ല കൈ​യി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നും ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​കു​റി​ച്ച് വ​ള​രെ മോ​ശം പ​രാ​മ​ര്‍ശം വി.​ഡി സ​തീ​ശ​നി​ല്‍ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യി. 10 വ​ര്‍ഷം കൊ​ണ്ട് ഒ​മ്പ​തി​നാ​യി​രം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​ക​സ​നം പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​നെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​ന്‍ സ​തീ​ശ​നെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്നു. അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ പേ​രി​ൽ വോ​ട്ട് പി​ടി​ക്കു​ക​യും ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ക​ണ്ണീ​രൊ​ഴു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പാ​ണ് ഈ ​സ്വ​ർ​ണ്ണ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​​തെ​ന്നും ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

