    date_range 16 Sept 2025 9:36 AM IST
    date_range 16 Sept 2025 9:36 AM IST

    ‘ഓപറേഷൻ രാഹുൽ'; വി.ഡി സതീശൻ അതൃപ്​തിയിൽ; പിന്നിൽ എ ഗ്രൂപ്

    വി.ഡി സതീശൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ളും എ​തി​ർ​സ്വ​ര​ങ്ങ​ളും ത​ള്ളി നാ​ട​കീ​യ​മാ​യി രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​യ​തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ക​ടു​ത്ത അ​തൃ​പ്​​തി​യി​ൽ. കെ.​പി.​സി.​സി നേ​തൃ​യോ​ഗ​ത്തി​ല​ട​ക്കം രാ​ഹു​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​ര​ക്ഷ​രം മി​ണ്ടാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം.

    പു​റ​ത്ത്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നും ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​​​ന്‍റെ എ​തി​ർ​പ്പ്​ മ​റി​ക​ട​ന്ന്​ രാ​ഹു​ലി​നെ സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ എ ​​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്​. എ​തി​ർ​പ്പ്​ ശ​ക്​​ത​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് വാ​ശി​പോ​ലെ ചി​ല​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യെ​ന്ന​തി​ന് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ. സ​തീ​​ശ​നെ മ​റി​ക​ട​ന്ന്​ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി എ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​മു​ന്ന​യി​ക്ക​ലി​ന്​ അ​പ്പു​റം മ​റ്റൊ​രു പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യും ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ രാ​​ഹു​ലി​​ൽ’ ഇ​ല്ലെ​ന്ന്​ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നേ​മം ഷ​ജീ​റി​ന്‍റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യി​ലാ​ണ്​ രാ​ഹു​ൽ സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​യാ​ൾ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ജി​ല്ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​നൊ​പ്പം എ​ത്തി​യ​തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സൂ​ച​ന​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​തു​മി​ല്ല.

    രാ​ഹു​ലി​നെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ജ​ണ്ട​യും പി​ന്നി​ൽ ​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ​സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​​നോ​ട്​ ചേ​ർ​ത്ത് കാ​ണ​ണം. ഏ​റെ നാ​ളാ​യി നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​മാ​യി​രു​ന്ന ഗ്രൂ​പ് നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ അ​ല​യൊ​ലി​ക​ളും പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​തീ​ത​മാ​യി ഒ​രു യു​വ​നി​ര​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​തീ​ശ​ൻ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഇ​ട​​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ അ​തൃ​പ്​​ത​രാ​യ​വ​രും ഇ​പ്പോ​ഴ​​ത്തെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു.

    പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത​യാ​ളോ​ട്​ സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന്​ ​പ​റ​യാ​ൻ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ വ​ര​രു​ത്​ എ​ന്ന​ത് ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​തീ​​ശ​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്. ലൈം​ഗി​കാ​രോ​പ​ണ​മു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി​ക​ളി​ല്ല എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ൽ അ​നു​കൂ​ലി​ക​ളു​ടെ പി​ടി​വ​ള്ളി.

    News Summary - V.D. Satheesan in deep dissatisfaction on Rahul mamkootathil presence in assembly
