Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    19 Sept 2025 11:51 PM IST
    Updated On
    19 Sept 2025 11:51 PM IST

    ‘പച്ചക്കള്ളം’ പരാമർശം പിൻവലിച്ച്​ വി.ഡി. സതീശൻ; ഡെ​സ്കി​ല​ടി​ച്ച് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം; മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മെ​ന്ന്​ സ്​​പീ​ക്ക​ർ

    vd satheesan
    വി.ഡി സതീശൻ, ജി.ആർ അനിൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​റ​വൂ​രി​ലെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ താ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ‘പ​ച്ച​ക്ക​ള്ളം’ എ​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്ക് ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ.

    ‘ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ സം​സാ​രി​ച്ചു’​വെ​ന്ന മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​​ലി​ന്‍റെ പ​രാ​മ​ർ​ശം ‘പ​ച്ച​ക്ക​ള്ള​മെ​ന്ന്’ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്​ സ​തീ​ശ​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​ത്. അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ത​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്ത് തെ​റ്റു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും ഏ​റ്റു​പ​റ​ഞ്ഞ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്, മ​ന്ത്രി​യോ​ടും സ​ഭ​യോ​ടും ക്ഷ​മ​​ചോ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. സ​തീ​ശ​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്​ ഡെ​സ്കി​ല​ടി​ച്ച്​ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ത്ത​രം അ​നു​ക​ര​ണീ​യ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​ശം​സി​ച്ച സ്പീ​ക്ക​ർ, പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള പ്ര​കോ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ൾ തി​രു​ത്തു​ന്ന​ത് പ​രാ​ജ​യ​മ​ല്ലെ​ന്നും പാ​ർ​ല​മെൻറ​റി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന രൂ​പ​മാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ്​ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​മെ​ങ്കി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച ശൂ​ന്യ​വേ​ള​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​ തി​രു​ത്ത്. പ​റ​വൂ​രി​ലെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​യി​ൽ സ​തീ​ശ​ൻ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ താ​ൻ സ​ഭ​യി​ൽ വെ​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ മ​​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ സ​തീ​ശ​ൻ നി​ല​പാ​ട്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ‘പ​റ​വൂ​രി​ലെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് താ​ൻ വൈ​കി​യാ​ണ് ചെ​ന്ന​ത്. നേ​രം വൈ​കി​യ​തി​നാ​ൽ യോ​ഗം റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. യോ​ഗ​മി​ല്ലാ​തെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​സാ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് താ​ൻ അ​വി​ടെ ഒ​രു മി​നി​റ്റ് സം​സാ​രി​ച്ചു എ​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​ണ്. അ​വി​ടെ സം​സാ​രി​ച്ചി​ട്ടേ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഓ​ർ​മ​പ്പി​ശ​ക്​ കൊ​ണ്ടാ​ണ്. സം​സാ​രി​ച്ച ഒ​രി​ട​ത്തും സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    സം​സാ​രി​ച്ച​ത്​ സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ്. മ​ന്ത്രി പ​ച്ച​ക്ക​ള്ളം പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന ത​ന്റെ പ​രാ​മ​ർ​ശം പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള പ്ര​കോ​പ​നം കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​യ​താ​ണ്. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ 24 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​ന്ന ത​ന്‍റെ ഒ​രു വാ​ക്കും ഒ​രു സ്പീ​ക്ക​റും സ​ഭാ​രേ​ഖ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വാ​ക്ക്​ ഇ​നി വ​രു​ന്ന ത​ല​മു​റ​ക്ക് വി​ഷ​മം തോ​ന്നു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സ​ഭാ​രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ കി​ട​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ്​ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​തീ​ശ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

