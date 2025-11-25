Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഒരേ കാര്യത്തിൽ ഒരു...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 12:38 PM IST

    ഒരേ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ രണ്ടു തവണ നടപടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? -രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെക്കുറിച്ച് വി.ഡി. സതീശൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒരേ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ രണ്ടു തവണ നടപടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? -രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെക്കുറിച്ച് വി.ഡി. സതീശൻ
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രാ​യ യു​വ​തി​യു​ടെ പുതിയ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും ചാറ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും പുറത്തുവന്നതിൽ പ്രതികരണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരേ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് തവണ നടപടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോയെന്നും ആ നടപടി നിലനിൽക്കുകയാണെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞു.

    പാർട്ടിയിൽനിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട രാഹുൽ പരിപാടികളിലും സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലും വരെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇതെല്ലാം സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളാണെന്നും കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റിനോട് ചോദിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു സതീശന്‍റെ മറുപടി. സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ്. ഒരേ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ രണ്ടു തവണ നടപടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? -അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

    അതേസമയം, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിന് ഇല്ലെന്നും പാർട്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പി പ്രതികരിച്ചു. പാർട്ടി നടപടി സ്വീകരിച്ചതാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടി ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ പാർട്ടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ഷാഫി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

    ഗ​ര്‍ഭ​ധാ​ര​ണ​ത്തി​ന് നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ച്ച​ത് രാ​ഹു​ലാ​ണെ​ന്നും ക​ടു​ത്ത ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പെ​ണ്‍കു​ട്ടി പ​റ​യു​ന്ന​തി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ​യാ​ണ്​ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഒ​പ്പം കു​ഞ്ഞി​നെ വേ​ണ​മെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ പ​റ​യു​ന്ന ചാ​റ്റും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. ‘അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് നി​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ങ്ങ​നെ മാ​റു​ന്ന​ത്’ എ​ന്ന് പെ​ണ്‍കു​ട്ടി ക​ര​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തും ‘ഡ്രാ​മ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന്’ രാ​ഹു​ൽ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ന്ന​തും പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. എ​ല്ലാം നി​ന്റെ പ്ലാ​ൻ അ​ല്ലേ​യെ​ന്ന് പെ​ൺ​കു​ട്ടി രാ​ഹു​ലി​നോ​ട് ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. ‘നീ ​മാ​നേ​ജ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടേ മാ​നേ​ജ് ചെ​യ്തോ. എ​നി​ക്ക​തി​ൽ ഒ​രു ഇ​ഷ്യു​വും ഇ​ല്ല’ എ​ന്നാ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി. ഒ​ന്നാം മാ​സം എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക എ​ന്ന് ന​മ്മ​ക്കൊ​ക്കെ അ​റി​യാ​മെ​ന്ന രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ന്​ ‘നി​ങ്ങ​ൾ കു​റേ​പേ​രെ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. എ​നി​ക്ക് എ​ന്റെ കാ​ര്യ​മേ അ​റി​യൂ’ എ​ന്ന് പെ​ൺ​കു​ട്ടി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ന്നു.

    മു​മ്പ് സ​മാ​ന ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് രാ​ഹു​ലി​നെ പാ​ര്‍ട്ടി​യി​ല്‍നി​ന്ന് സ​സ്‌​പെ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പാ​ല​ക്കാ​ട്​ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും രാ​ഹു​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശം. നേ​ര​ത്തേ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ​യും ചാ​റ്റും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ-​മെ​യി​ല്‍ വ​ഴി പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സ്.

    ​ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്ര​ത്തി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ ത​ന്റേ​ത​ല്ലെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ഷേ​ധി​ച്ചിട്ടില്ല. പു​തു​താ​യി ഒ​ന്നും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി താ​ൻ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നുമാണ് രാഹുൽ പറയുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:audio clipRahul MamkootathilVD Satheesan
    News Summary - VD satheesan about new allegations against Rahul Mamkootathil
    Similar News
    Next Story
    X