Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകേരളയിലും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 7:23 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 7:23 AM IST

    കേരളയിലും കെ.ടി.യുവിലും വി.സി -സിൻഡിക്കേറ്റ്​ സമവായം

    text_fields
    bookmark_border
    കേരളയിൽ വി.സി നിയമിച്ച താൽക്കാലിക രജിസ്​ട്രാറെ നീക്കി
    vc syndicate meeting
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ഭ​ര​ണ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ കേ​ര​ള, സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​മാ​രും സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റും ത​മ്മി​ൽ സ​മ​വാ​യം. കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ വി.​സി മോ​ഹ​ന​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ നി​യ​മി​ച്ച താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ഡോ. ​മി​നി കാ​പ്പ​നെ ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ നി​ന്ന്​ മാ​റ്റാ​നും ജോ.​ ​ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ആ​ർ. ര​ശ്മി​ക്ക്​ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കാ​നും സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ ​തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ഡോ. ​കെ.​എ​സ്​ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ കേ​സ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​തി​നാ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​റ്റ്​ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ വി.​സി നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ർ​ത്തി​ല്ല. ‘കേ​ര​ള’​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മി​നി കാ​പ്പ​നെ ഇ​രു​ത്തി യോ​ഗം ന​ട​ത്താ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഇ​ട​തു​സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്തു.

    മി​നി കാ​പ്പ​ന്​ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യ വി.​സി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന്​ വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം​ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​ത്. എ​തി​ർ​പ്പു​യ​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി.​സി നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​നാ​യി. ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​നി കാ​പ്പ​ൻ തു​ട​ര​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​തി​ന്​ ശേ​ഷം പു​തി​യ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റെ നി​യ​മി​ക്കാ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള നി​ല​പാ​ട്​ വി.​സി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു. ഇ​ത് സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ക​രം ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ കാ​ര്യ​വ​ട്ടം കാ​മ്പ​സി​ലെ കാ​മ്പ​സ്​ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ജോ.​ ​ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ആ​ർ. ര​ശ്മി​ക്ക്​ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ​എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​ഴ്​ ജോ​യ​ന്‍റ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ​മാ​രി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ജൂ​നി​യ​റാ​യ ര​ശ്മി​ക്ക്​ ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ട്​. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​സ​ന്ധി തീ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം ഇ​ട​തു​സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. യോ​ഗം ബ​ഹി​ഷ്​​ക​രി​ച്ച്​ ക്വാ​റം തി​ക​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ആ​ദ്യം ആ​ലോ​ചി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ക​ടു​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ണ്ടാ​യി.

    അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്റെ ഹ​ർ​ജി​യി​ൽ തീ​രു​മാ​നം വ​രും​വ​രെ അ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം വി.​സി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​നി​ലു​ള്ള​യാ​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി.​സി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ആ​ർ. ര​ശ്മി ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ ചു​മ​ത​ല​ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. നേ​ര​ത്തെ വി.​സി ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​നും അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ തി​രി​കെ ഓ​ഫി​സി​ൽ വ​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​പ്രാ​ബ​ല്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന വി.​സി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്​ ഇ​ട​തു​സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്​ തു​ല്യ​മാ​യി ഇ​ന്ന​ല​ത്തെ യോ​ഗ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KtuSyndicateUniversity of KeralaKerala NewsLatest Newsvc
    News Summary - VC-Syndicate consensus in Kerala and KTU
    Similar News
    Next Story
    X