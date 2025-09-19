Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    19 Sept 2025 11:39 PM IST
    Updated On
    19 Sept 2025 11:39 PM IST

    കേരള സർവകലാശാലയിലെ സീൽ പൂഴ്ത്തൽ: രജിസ്​ട്രാറുടെ പേഴ്​സനൽ സ്റ്റാഫിനെ മാറ്റി വി.സി

    Kerala University
    കേരള സർവകലാശാല
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ സീ​ൽ പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ച്ചെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്ന ​​പേ​ഴ്​​സ​ന​ൽ സ്റ്റാ​ഫ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി.​സി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം.

    ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ പി.​എ അ​ൻ​വ​ർ അ​ലി അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സെ​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ വി​നോ​ദ്​​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ആ​ർ. ര​ശ്മി സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യ​ത്. ഡോ. ​കെ.​എ​സ്.​ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ പ​ദ​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യു​ക​യും പ​ക​രം പ്ലാ​നി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മി​നി കാ​പ്പ​ന്​ ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ സീ​ൽ പൂ​ഴ്ത്തി​യെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ വി.​സി ഡോ. ​മോ​ഹ​ന​ൻ കു​​ന്നു​മ്മ​ലി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം സീ​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ പു​തി​യ പി.​എ ആ​യി അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ സ്മി​ത​യെ​യും സെ​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി വി​ഷ്ണു​വി​നെ​യും നി​യ​മി​ച്ചു. വി​ഷ്ണു ബി.​ജെ.​പി അ​നു​കൂ​ല കേ​ര​ള യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി എം​േ​പ്ലാ​യീ​സ്​ സം​ഘ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണ്.

    TAGS:Kerala UniversiyKerala Vice ChancellorKerala NewsLatest News
    News Summary - VC order transfer registrar's personal staff
