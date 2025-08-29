Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:13 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:13 PM IST

    ‘കേരള’യിൽ ഒടുവിൽ സിൻഡിക്കേറ്റ്​ യോഗം വിളിച്ച്​ വി.സി; പൊലീസ്​ സംരക്ഷണം തേടി കത്തും നൽകി

    kerala university
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ഡോ. ​കെ.​എ​സ്​ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ഭ​ര​ണ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കി​ടെ കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച്​ വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​​മോ​ഹ​ന​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ. പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നേ​ര​ത്തെ അ​ടി​യ​ന്തി​ര സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം വി​ളി​ക്കാ​ൻ ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു വി.​സി​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. 60 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​ത്.

    ജൂ​ലൈ ആ​റി​ന് വി.​സി​യു​ടെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ചു​മ​ത​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​സി​സാ തോ​മ​സി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ​ളം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ​വി.​സി യോ​ഗം പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട്​ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്റെ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി.​സി ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യും ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​യും വി.​സി​ക്കെ​തി​രെ സ​മ​ര​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​രി​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. യോ​ഗ​വി​വ​രം സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്​ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യ പ്ലാ​നി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മി​നി കാ​പ്പ​നാ​ണ്. സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യം മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട്​ യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന വി​വ​രം പൊ​ലീ​സി​നെ​യും അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:SyndicatePolice Protectionsyndicate meetingvc
    News Summary - VC finally calls syndicate meeting in 'Kerala'; also sends letter seeking police protection
