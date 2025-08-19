Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവി.സി നിയമന സെർച്ച്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:01 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:01 PM IST

    വി.സി നിയമന സെർച്ച്​ കമ്മിറ്റി: സർക്കാറും ചാൻസലറും നൽകിയത് പ്രഗൽഭരുടെ പട്ടിക

    text_fields
    bookmark_border
    വി.സി നിയമന സെർച്ച്​ കമ്മിറ്റി: സർക്കാറും ചാൻസലറും നൽകിയത് പ്രഗൽഭരുടെ പട്ടിക
    cancel
    camera_alt

    ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും ചാ​ൻ​സ​ല​റും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്​ പ്ര​ഗ​ൽ​​ഭ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​ അ​ക്കാ​ദ​മീ​ഷ്യ​ർ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ആ​രു​മി​ല്ല. ര​ണ്ട്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ​യും സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ വീ​ത​മു​ള്ള ര​ണ്ട്​ പ​ട്ടി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ര​ണ്ടി​ലേ​ക്കു​മാ​യി എ​ട്ടു​പേ​രു​ടെ ഒ​റ്റ പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ​ പ്ര​ഫ. രാ​മ​സ്വാ​മി (മു​ൻ വി.​സി ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്​ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി), പ്ര​ഫ. നി​ലോ​യ്​ ഗാം​ഗു​ലി (ഐ.​ഐ.​ടി ഖ​ര​ക്​​പൂ​ർ), പ്ര​ഫ. വി.​എ​ൻ. അ​ച്യു​ത നൈ​കാ​ൻ (ഐ.​ഐ.​ടി ഖ​ര​ക്​​പൂ​ർ), പ്ര​ഫ. കെ.​എ​ൻ. മ​ധു​സൂ​ധ​ന​ൻ (മു​ൻ വി.​സി, കു​സാ​റ്റ്), പ്ര​ഫ. എം.​കെ. ജ​യ​രാ​ജ്​ (കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്​ മു​ൻ വി.​സി) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക്​​ പ്ര​ഫ. ഗോ​വി​ന്ദ​രാ​ജ​ൻ (മ​ദ്രാ​സ്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല), ഡോ. ​എ​സ്. ചാ​റ്റ​ർ​ജി (റി​ട്ട. പ്ര​ഫ​സ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ ആ​സ്​​​ട്രോ ഫി​സി​ക്സ്), ഡോ. ​സാ​ബു തോ​മ​സ്​ (എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ വി.​സി), ഡോ. ​ടി. ജ​യ​രാ​മ​ൻ (മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ടാ​റ്റ ഇ​ൻ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്), ഡോ. ​ഗം​ഗ​ൻ പ്ര​താ​പ്​ (മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഫോ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ ഡി​സി​പ്ലി​ന​റി സ​യ​ൻ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളു​മാ​ണ്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​ഫ. വി. ​കാ​മ​കോ​ടി (ചെ​ന്നൈ ഐ.​ഐ.​ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ), പ്ര​ഫ. അ​ഭ​യ്​​ക്രാ​ന്തി​ക​ർ (ശാ​സ്​​ത്ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക വ​കു​പ്പ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മു​ൻ കാ​ൺ​പൂ​ർ ഐ.​ഐ.​ടി മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും), പ്ര​ഫ. ശി​രീ​ഷ്​ ബി. ​കേ​ദ​റെ (മും​ബൈ ഐ.​ഐ.​ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ), പ്ര​ഫ. അ​വി​നാ​ശ്​​കു​മാ​ർ (ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ഐ.​ഐ.​ടി ജോ​ധ്​​പൂ​ർ), പ്ര​ഫ. മു​ഗു​ൾ എ​സ്. സു​താ​വ​ൺ (ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ഐ.​ഐ.​ടി അ​ല​ഹാ​ബാ​ദ്), പ്ര​ഫ. പ്ര​ശാ​ന്ത്​ കൃ​ഷ്ണ (ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ എ​ൻ.​ഐ.​ടി), പ്ര​ഫ. ബി​നോ​ദ്​​കു​മാ​ർ ക​നൗ​ജി​യ (ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, അം​ബേ​ദ്​​ക​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി, ജ​ല​ന്ത​ർ), പ്ര​ഫ. സ​ച്ചി​ൻ മ​ഹേ​ശ്വ​രി (വി.​സി, ഗു​രു ജാം​ബേ​ശ്വ​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി, മൊ​റാ​ദാ​ബാ​ദ്) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളാ​ണ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    ര​ണ്ട്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽനി​ന്നും ചാ​ൻ​സ​ല​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്നും ര​ണ്ട്​ വീ​തം പേ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത്​ സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി കോ​ട​തി നി​യ​മി​ച്ച റി​ട്ട. ജ​ഡ്ജി സു​ധാ​ൻ​ഷു ധൂ​ലി​യ​ക്കു​ള്ള കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം. ആ പാ​ന​ലി​ൽ നി​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന പാ​ലി​ച്ചാ​യി​രി​ക്ക​ണം വി.​സി നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Pinarayi VijayanVC Appointments RowRajendra Arlekar
    News Summary - VC appointment search committee: Government and Chancellor provided list of eminent persons
    Similar News
    Next Story
    X