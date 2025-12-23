Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവി.സി നിയമനം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 11:01 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 11:01 PM IST

    വി.സി നിയമനം: ഗവർണറുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ല -മന്ത്രി ബിന്ദു

    text_fields
    bookmark_border
    VC appointment,Governor,No clash,Minister Bindu,Higher education, വൈസ് ചാൻസലർ, നിയമനം, മന്ത്രി ബിന്ദു, ഗവർണർ
    cancel
    camera_alt

    മന്ത്രി ഡോ. ആർ. ബിന്ദു

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ നി​യ​മ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഗ​വ​ർ​ണ​റു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​നി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. അ​തി​ന്​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റി​ൽ നി​ന്ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നാ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സെ​ർ​ച്ച്​ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചാ​ൽ സെ​ന​റ്റി​ന്റെ നോ​മി​നി​ക​ളെ ന​ൽ​കു​മോ ഇ​ല്ല​യോ എ​ന്ന​ത്‌ സെ​ന​റ്റാ​ണ്‌ തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തു നി​ന്നു കെ.​എ​സ്. അ​നി​ൽ കു​മാ​റി​നെ മാ​റ്റി​യ​ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റു​മാ​യു​ള്ള സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ന​ല്ല. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്‌ ന​ട​പ​ടി. അ​തി​ന് വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ലെ സ​മ​വാ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ല.

    ര​ജി​സ്‌​ട്രാ​റു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യ അ​വ​സ​രം ഇ​നി​യും ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ആ​ലോ​ച​ന.

    സെ​ന​റ്റ്‌ ഹാ​ളി​ൽ ഭാ​ര​തം​ബ​യു​ടെ ചി​ത്രം വ​യ്‌​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ്‌ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​മോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യും വൈ​ര്യ​നി​ര്യാ​ത​ന ബു​ദ്ധി​യോ​ടെ​യു​മാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ര​യും പ്ര​തി​കാ​ര​ബു​ദ്ധി​യോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഒ​രു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vice chancellorDepartment of Higher EducationMinister Dr.R.Bindu
    News Summary - VC appointment: No clash with Governor - Minister Bindu
    Similar News
    Next Story
    X