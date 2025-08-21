Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 8:01 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 8:17 PM IST

    വാഴൂർ സോമന്‍റെ സംസ്കാരം നാളെ വൈകിട്ട് വീട്ടുവളപ്പിൽ; രാവിലെ 11 മുതൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ ടൗൺഹാളിൽ പൊതുദർശനം

    Vazhoor Soman
    വാഴൂർ സോമൻ

    തിരുവനന്തപുരം: അന്തരിച്ച മുതിർന്ന സി.പി.ഐ നേതാവും ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റും പീരുമേട് എം.എൽ.എയുമായ വാഴൂർ സോമന്‍റെ സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. ഇന്ന് രാത്രി എട്ടുമണി വരെ സി.പി.ഐ ആസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തെ എം.എൻ. സ്മാരകത്തിൽ ഭൗതികശരീരം പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും.

    പൊതുദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കർമമണ്ഡലമായ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട്ടിലേക്ക് ഭൗതികശരീരം കൊണ്ടു പോകും. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 മുതൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ ടൗൺഹാളിൽ പൊതുദർശനം നടക്കും. തുടർന്ന് വൈകിട്ട് നാലു മണിയോടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഭൗതികശരീരം സംസ്കരിക്കും.

    ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് പീരുമേട് എം.എൽ.എയായ വാഴൂർ സോമൻ അന്തരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം പി.ടി.പി നഗറിൽ ഇടുക്കി ജില്ല റവന്യൂ അസംബ്ലിയുടെ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ച ശേഷം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വാഴൂർ സോമൻ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ശാരീരികക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ എം.എൽ.എയെ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ. രാജന്‍റെ വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

    സി.പി.ഐ തൊഴിലാളി സംഘടനയായ എ.ഐ.ടി.യു.സിയുടെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്നു വാഴൂർ സോമൻ. തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം നിന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സംഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച നേതാവാണ്. തൊഴിലാളി സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് നിരവധി തവണ പൊലീസിന്‍റെ മർദനമേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു.

    2021ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിലെ സിറിയക് തോമസിനെ 1,835 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പീ​രു​മേ​ട്ടി​ൽ​ നി​ന്ന് വാഴൂർ സോമൻ കന്നിയങ്കത്തിൽ നിയമസഭാംഗമായത്. പീ​രു​മേ​ട്ടി​ൽ​ നി​ന്ന്​ ഹാ​ട്രി​ക് വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ഇ.​എ​സ്. ബി​ജി​മോ​ളു​ടെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യാ​ണ് സോ​മ​ന്‍ പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

    വാ​ഴൂ​രി​ൽ കു​ഞ്ഞു​പാ​പ്പ​ന്‍റെ​യും പാ​ർ​വ​തി​യ​മ്മ​യു​ടെ​യും ഏ​ഴ്​ മ​ക്ക​ളി​ൽ ആ​റാ​മ​നാ​യി 1952ലാ​ണ് സോ​മ​ന്‍റെ ജ​ന​നം. വാ​ഴൂ​രി​ലും സോ​വ്യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ന്‍റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന മോ​സ്കോ​യി​ലു​മാ​യി പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. പി​ന്നീ​ട് പീ​രു​മേ​ട്ടി​ലെ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന് 1977 മു​ത​ൽ ഹൈ​റേ​ഞ്ച് എ​സ്‌​റ്റേ​റ്റ് ലേ​ബ​ർ യൂ​നി​യ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി തു​ട​ർന്നു. എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ബി​ജി​മോ​ളു​ടെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യി മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത്. 2005ൽ ​ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗ​മാ​യി വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ​നി​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 2016ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന വെ​യ​ർ ഹൗ​സി​ങ്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി സോ​മ​നെ പാ​ർ​ട്ടി നി​യോ​ഗി​ച്ചിരുന്നു.

    TAGS:CPIVazhoor SomanKerala NewsPeermade MLA
    News Summary - Vazhoor Soman's funeral to take place tomorrow evening in Idukki
