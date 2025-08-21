Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 6:25 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 6:25 PM IST

    വാഴൂർ സോമൻ: തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച നേതാവ്

    Vazhoor Soman
    വാഴൂർ സോമൻ

    തേ​യി​ല​ത്തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട്ടിൽ തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം നിന്നാണ് വാഴൂർ സോമൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. പീ​രു​മേ​ട്ടി​ലെ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി സോമൻ സ​ജീ​വ​മാ​യിരുന്നു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന് 1977 മു​ത​ൽ ഹൈ​റേ​ഞ്ച് എ​സ്‌​റ്റേ​റ്റ് ലേ​ബ​ർ യൂ​നി​യ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി തു​ട​ർന്നു. എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ബി​ജി​മോ​ളു​ടെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യി മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വാഴൂർ സോമൻ വ​രു​ന്ന​ത്. പീ​രു​മേ​ട്ടി​ലെ തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യും സി.​പി.​എ​മ്മിന്‍റെ ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​ണ് സോ​മ​ന്‍റെ തി​ള​ക്ക​മേ​റി​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്താ​യ​ത്.

    ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ചി​ട്ട​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി​യു​ള്ള ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഇ​തെ​ല്ലാം വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യാ​യി. 2021ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ അ​ഡ്വ. സി​റി​യ​ക് തോ​മ​സി​നെ 1835 വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് സോ​മ​ൻ മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ മൂ​ന്നാം​വ​ട്ടം മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഇ.​എ​സ്. ബി​ജി​മോ​ൾ 314 വോ​ട്ടിന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ​ത്.

    കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വാ​ഴൂ​രി​ൽ കു​ഞ്ഞു​പാ​പ്പ​ന്‍റെ​യും പാ​ർ​വ​തി​യ​മ്മ​യു​ടെ​യും ഏ​ഴ്​ മ​ക്ക​ളി​ൽ ആ​റാ​മ​നാ​യി 1952ലാ​ണ് സോ​മ​ന്‍റെ ജ​ന​നം. വാ​ഴൂ​രി​ലും സോ​വ്യ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ന്‍റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന മോ​സ്കോ​യി​ലു​മാ​യി പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. 2005ൽ ​ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗ​മാ​യി വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ​നി​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 2016ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന വെ​യ​ർ ഹൗ​സി​ങ്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി സോ​മ​നെ പാ​ർ​ട്ടി നി​യോ​ഗി​ച്ചു.

    TAGS:CPIaitucVazhoor SomanKerala NewsPeermade MLA
    News Summary - Vazhoor Soman: Leader who organized plantation workers
