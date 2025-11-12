Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമലയിലെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 7:44 AM IST

    ശബരിമലയിലെ ക​​ട്ടി​​ള​​പ്പ​​ടി​​ക​​ൾ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യ​​ത് താൻ വിരമിച്ചശേഷശമെന്ന വാസുവിന്റെ വാദം പൊളിഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    ശബരിമലയിലെ ക​​ട്ടി​​ള​​പ്പ​​ടി​​ക​​ൾ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യ​​ത് താൻ വിരമിച്ചശേഷശമെന്ന വാസുവിന്റെ വാദം പൊളിഞ്ഞു
    cancel

    തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം: ഉ​​ണ്ണി​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ പോ​​റ്റി ക​​ട്ടി​​ള​​പ്പ​​ടി​​ക​​ൾ ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യ​​ത് താ​​ൻ ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് നി​​ന്നും വി​​ര​​മി​​ച്ച ശേ​​ഷ​​മാ​​ണെ​​ന്നും ഉ​​രു​​പ്പ​​ടി​​ക​​ളു​​ടെ ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്തം തി​​രു​​വാ​​ഭ​​ര​​ണം ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ​​ക്ക് ആ​​ണെ​​ന്നു​​മാ​​ണ് വാ​​സു അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​സം​​ഘ​​ത്തി​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ ആ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ചെ​​ങ്കി​​ലും തെ​​ളി​​വു​​ക​​ൾ​​ക്കു​​മു​​ന്നി​​ൽ പി​​ടി​​ച്ചു​​നി​​ൽ​​ക്കാ​​നാ​​യി​​ല്ല.

    2019 മാ​​ർ​​ച്ച് 14ന് ​​ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ സ്ഥാ​​ന​​ത്തു​​നി​​ന്ന് വി​​ര​​മി​​ച്ച വാ​​സു 2019 ന​​വം​​ബ​​ർ 15ന് ​​ദേ​​വ​​സ്വം പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റാ​​യി ചു​​മ​​ത​​ല​​യേ​​റ്റു. ഈ ​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ശ്രീ​​കോ​​വി​​ലി​​ന്‍റെ​​യും പ്ര​​ധാ​​ന വാ​​തി​​ലി​​ന്‍റെ​​യും ദ്വാ​​ര​​പാ​​ല​​ക​​രു​​ടെ​​യും സ്വ​​ർ​​ണ​​പ്പ​​ണി പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി​​യ ശേ​​ഷം അ​​ധി​​ക സ്വ​​ർ​​ണം ത​​ന്‍റെ പ​​ക്ക​​ലു​​ണ്ടെ​​ന്ന് അ​​റി​​യി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് ഉ​​ണ്ണി​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ പോ​​റ്റി​​യു​​ടെ ഇ-​​മെ​​യി​​ൽ സ​​ന്ദേ​​ശം വാ​​സു​​വി​​ന് ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    ത​​ന്‍റെ പ​​ക്ക​​ലു​​ള്ള സ്വ​​ർ​​ണം നി​​ർ​​ധ​​ന​​യാ​​യ യു​​വ​​തി​​യു​​ടെ വി​​വാ​​ഹാ​​വ​​ശ്യ​​ത്തി​​ന് ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കാ​​ന്‍ ആ​​ഗ്ര​​ഹി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്നും താ​​ങ്ക​​ളു​​ടെ വി​​ല​​പ്പെ​​ട്ട അ​​ഭി​​പ്രാ​​യം അ​​റി​​യി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നു​​മാ​​ണ് 2019 ഡി​​സം​​ബ​​ർ ഒ​​മ്പ​​തി​​ന് ഉ​​ണ്ണി​​കൃ​​ഷ്ണ​​ൻ പോ​​റ്റി വാ​​സു​​വി​​ന് അ​​യ​​ച്ച ഇ-​​മെ​​യി​​ലി​​ൽ അ​​റി​​യി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത്.

    എ​​ന്നാ​​ൽ, പോ​​റ്റി​​യു​​ടെ കൈ​​വ​​ശ​​മു​​ള്ള അ​​ധി​​ക സ്വ​​ർ​​ണം എ​​ത്ര​​യാ​​ണെ​​ന്ന് അ​​ന്വേ​​ഷി​​ക്കു​​ക​​യോ അ​​യ്യ​​പ്പ​​ന്‍റെ സ്വ​​ത്ത് സ്വ​​കാ​​ര്യ വ്യ​​ക്തി​​യു​​ടെ കൈ​​യി​​ലാ​​ണെ​​ന്ന് തി​​രി​​ച്ച​​റി​​ഞ്ഞി​​ട്ടും ഇ​​വ തി​​രി​​ച്ചു​​പി​​ടി​​ക്കു​​ക​​യോ ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​തി​​ന് വാ​​സു താ​​ൽ​​പ​​ര്യം കാ​​ണി​​ച്ചി​​ല്ലെ​​ന്ന് അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​സം​​ഘം ക​​ണ്ടെ​​ത്തി. പ​​ക​​രം പോ​​റ്റി​​യു​​ടെ ക​​ത്ത് തു​​ട​​ർ​​ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ള്‍ക്കാ​​യി തി​​രു​​വാ​​ഭ​​ര​​ണം ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ​​ക്കും ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല എ​​ക്സി​​ക്യൂ​​ട്ടീ​​വ് ഓ​​ഫി​​സ​​ർ​​ക്കും കൈ​​മാ​​റു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ഇ​​ത് തി​​ര​​ക്ക​​ഥ​​യു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ന്നാ​​ണ് അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണ​​സം​​ഘ​​ത്തി​​ന്‍റെ വി​​ല​​യി​​രു​​ത്ത​​ൽ. ഈ ​​ക​​ത്തി​​ൽ തു​​ട​​ർ ന​​ട​​പ​​ടി എ​​ന്താ​​യെ​​ന്നും വാ​​സു അ​​ന്വേ​​ഷി​​ക്കാ​​ത്ത​​തും ഗൂ​​ഢാ​​ലോ​​ച​​ന​​യു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Devaswom BoardSabaimalaGoldVasu
    Similar News
    Next Story
    X