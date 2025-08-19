Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    19 Aug 2025 11:34 PM IST
    Updated On
    19 Aug 2025 11:34 PM IST

    ട്രാൻസ്​ജെൻഡർ കലോത്സവം ‘വർണപകിട്ട്’ ആഗസ്റ്റ് 21 മുതൽ കോഴിക്കോട്

    ട്രാൻസ്​ജെൻഡർ കലോത്സവം ‘വർണപകിട്ട്’ ആഗസ്റ്റ് 21 മുതൽ കോഴിക്കോട്
    തിരുവനന്തപുരം: ട്രാൻസ്​ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിന്‍റെ സർഗവാസനയും കലാഭിരുചിയും പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ സാമൂഹികനീതി വകുപ്പ്​ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘വർണപ്പകിട്ട്’ കലോത്സവം ആഗസ്റ്റ് 21, 22, 23 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട്ട്​ നടക്കുമെന്ന്​ മന്ത്രി ഡോ. ആർ. ബിന്ദു വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. 21ന് കോഴിക്കോട്​ ജൂബിലി ഹാളിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളെയും വിഷയ വിദഗ്​ധരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് നടക്കും. പാനൽ ചർച്ച, ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നിവയും അന്നുണ്ടാവും. 22, 23 തീയതികളിലാണ് ‘വർണപ്പകിട്ട്’ കലോത്സവം. 21ന് വൈകീട്ട് ആറിന്​ മന്ത്രി ആർ. ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

    പുരസ്​കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    തിരുവനന്തപുരം: ട്രാൻസ്​ജെൻഡർ കലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കല/കായികം, സാഹിത്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, സംരംഭകത്വം എന്നീ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും സി.ബി.ഒ/എൻ.ജി.ഒകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    അവാർഡ്​ ജേതാക്കൾ: കല -തൻവി സുരേഷ് (എറണാകുളം), കായികം -ഷിയ (വയനാട്), വിദ്യാഭ്യാസം- പി.ടി. ലിബിൻനാഥ് (കോഴിക്കോട്), സംരംഭകത്വം: നവമി എസ്. ദാസ് (കൊല്ലം), സംഘടന: സഹയാത്രിക (തൃശൂർ), തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം-കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്.

    ഷോർട്ട് ഫിലിം മത്സര വിജയികൾ: ഒന്നാം സ്ഥാനം: ഹർഷ്, ഫിലിം - ‘ബത്തക്ക ഹൃദയം തുന്നാൻ പോണ്’, രണ്ടാം സ്ഥാനം: അഖിൽ ശിവപാൽ - ‘ഭാവയാമി’, മൂന്നാം സ്ഥാനം: റോസ്ന ജോഷി -‘മറുജന്മം’. വിജയികൾക്ക്​ യഥാക്രമം 20,000, 15,000, 10,000 രൂപയും ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും.

