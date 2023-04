cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊച്ചി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ അടുക്കുമ്പോൾ നാട്ടുമ്പുറത്ത്​ അനുവദിക്കുന്ന ട്രാൻസ്​പോർട്ട്​ ​ബസുപോലെ ആകരുത്​ വന്ദേഭാരത്​ എന്ന്​ മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കഴിയുമ്പോൾ അത്​ പെട്ടിമടക്കി പോകാതിരുന്നാൽ മതി. കേരളത്തിൽ വന്ദേഭാരത്​ 70 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ 626 വളവുകൾ നിവർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്​ ഇനിയും 10 കൊല്ലമെങ്കിലും വേണമെന്ന്​ ബി.ജെ.പി നേതാവുകൂടിയായ മെട്രോമാൻ ഇ. ശ്രീധരനാണ്​ പറഞ്ഞത്​. വന്നത്​ വിലകുറച്ച്​ കാണുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ വിജയം​ നേടാൻ എന്തു ഹീനകൃത്യവും ചെയ്യാൻ ബി.ജെ.പി തയാറാകുമെന്നതിന്​ തെളിവാണ്​ പുൽവാമയിൽ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം. അതേപ്പറ്റി ഇനിയും മറുപടി പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയാറായിട്ടില്ല. സഭാനേതാക്കളുമായുള്ള ബി.ജെ.പി നേതാക്കളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച രാഷ്ട്രീയ ദുഷ്ടലാക്കോടെയുള്ളതാണ്. ആട്ടിൻ തോലണിഞ്ഞ ചെന്നായ്കളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകമൊക്കെ സഭാനേതാക്കൾക്കുണ്ടെന്നും വാസവൻ കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട്​ പറഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Vande Bharat should not be like the transport buses allowed in election time