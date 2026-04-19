    date_range 19 April 2026 6:15 AM IST
    date_range 19 April 2026 6:15 AM IST

    വാ​ൽ​പാ​റ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; ഹിഷാം യാത്രയായത് ക്ലാസ് ടോപ്പർ റിപ്പോർട്ട് കാണാതെ

    പാ​ങ്ങ് (മ​ല​പ്പു​റം): വാ​ൽ​പാ​റ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹി​ഷാം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത് ക്ലാ​സ് ടോ​പ്പ​റാ​യ പ്രോ​ഗ്ര​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കാ​ണാ​തെ. ഹി​ഷാ​മി​ന്‍റെ പ്രോ​ഗ്ര​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ നി​ൽ​ക്കാ​തെ ഉ​മ്മ സു​ഹ്റ​യും വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വാ​ർ​ഷി​ക പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 300ൽ 207 ​മാ​ർ​ക്കോ​ടെ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ ടോ​പ്പ​റാ​ണ് ഹി​ഷാം. ഗ​ണി​ത​ത്തി​ൽ 40ൽ 39​ഉം അ​റ​ബി​യി​ൽ 40ൽ 40​ഉം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള വി​ജ​യ​മാ​ണ് ഹി​ഷാ​മി​ന്‍റേ​ത്.

    ഓ​ണ​പ്പ​രീ​ക്ഷ മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ലും ഒ​ന്നാ​മ​താ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പ്രോ​ഗ്ര​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യ​റാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ അ​വ​ന്‍റെ മ​ര​ണ വാ​ർ​ത്ത കേ​ട്ട ഞെ​ട്ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​നി​യും ശ്രീ​ല ടീ​ച്ച​ർ മു​ക്ത​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ് ഐ.​കെ.​ടി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹി​ഷാ​മി​ന്‍റെ പേ​ര് കൂ​ടി വ​ന്ന​ത് ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രെ​യും പോ​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളെ​യും ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി.

    സ്കൂ​ളി​ലെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ട്ട് എ ​ക്ലാ​സി​ൽ ‘‘ന​മ്പ​ർ 32, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹി​ഷാം എ’’ ​എ​ന്ന് താ​ൻ ഹാ​ജ​ർ വി​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​രി​ച്ച മു​ഖ​ത്തോ​ടെ സൗ​മ്യ​നാ​യി ‘‘പ്ര​സ​ന്‍റ് മി​സ്’’ എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന അ​വ​ന്‍റെ മു​ഖം മ​ന​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഹി​ഷാ​മി​ന്‍റെ ക്ലാ​സ് അ​ധ്യാ​പി​ക ശ്രീ​ല നാ​യ​ർ ക​ണ്ണീ​രോ​ടെ പ​റ​യു​ന്നു. ക്ലാ​സി​ലെ എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടും ഒ​രു​പോ​ലെ സൗ​ഹൃ​ദം പു​ല​ർ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഹി​ഷാ​മെ​ന്ന് ശ്രീ​ല ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    ചെ​റു​കു​ള​മ്പ് കെ.​എ​സ്.​കെ.​എം.​യു.​പി സ്കൂ​ൾ മു​ത​ൽ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രാ​ണ് എ​ട്ടാം ക്ലാ​സി​ലും ഹി​ഷാ​മി​ന്‍റെ സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ൾ. പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ച​ങ്ക് ബ്രോ​യു​ടെ ച​ല​ന​മ​റ്റ ശ​രീ​രം അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഒ​രു നോ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ പാ​ങ്ങ് ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ൽ കാ​ത്തി​രു​ന്നു. ഒ​മ്പ​തോ​ടെ ഹി​ഷാ​മി​നെ​യും വ​ഹി​ച്ച് ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ സ്കൂ​ൾ മു​റ്റ​ത്തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു. ഹി​ഷാ​മി​ന്‍റെ സൗ​മ്യ​മു​ഖം അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ഉ​റ​ക്കെ ക​ര​ഞ്ഞു, ച​ങ്കു​പൊ​ട്ടി. കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഹി​ഷാ​മി​ന്‍റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ക​ര​ച്ചി​ല​ട​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന​റി​യാ​തെ രാ​വി​ലെ 10 വ​രെ വെ​യി​ല​ത്ത് വ​രി​നി​ന്നാ​ണ് ക്ലാ​സ് ടീ​ച്ച​ർ ശ്രീ​ല നാ​യ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ പ്രി​യ ശി​ഷ്യ​നെ അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ക​ണ്ട​ത്.

    പ​ഠ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം പാ​ഠ്യേ​ത​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഫു​ട്ബാ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം മി​ടു​ക്ക​നാ​യ ഹി​ഷാ​മി​ന്‍റെ വേ​ർ​പാ​ട് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കെ​ന്ന പോ​ലെ സ്കൂ​ളി​നും ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ക്ലാ​സി​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ സൗ​മ്യ​നാ​യി ഇ​രി​ക്കു​ന്ന, എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ പെ​രു​മാ​റു​ന്ന ഓ​മ​ന​ത്ത​മു​ള്ള ആ ​മു​ഖം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​യ്ക്കാ​ൻ ഒ​രു വി​ധി​ക്കും സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:DeathsemotionalKerala Newshairpin curveValparai Accident
    News Summary - Valparai vehicle accident; Hisham left without seeing the class topper report
