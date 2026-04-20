വാൽപാറ ദുരന്തം: മരിച്ചവരുടെ വീടുകൾ ജമാഅത്ത് നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു

വാൽപാറ ദുരന്തം: മരിച്ചവരുടെ വീടുകൾ ജമാഅത്ത് നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചുtext_fields
മലപ്പുറം: വാൽപാറയിൽ വിനോദയാത്രക്കിടെ അപകടത്തിൽപെട്ട് മരിച്ച പാങ്ങ് ജി.എൽ.പി സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വീടുകൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നേതാക്കൾ സന്ദർശിക്കുകയും ബന്ധുക്കളെ അനുശോചനമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരള അമീർ പി. മുജീബ് റഹ്മാൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.കെ. ഫാറൂഖ്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശിഹാബ് പൂക്കോട്ടൂർ, സോളിഡാരിറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.പി. തൗഫീഖ്, എസ്.ഐ.ഒ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. അബ്ദുൽ വാഹിദ്, സമദ് കുന്നക്കാവ്, കെ. നജാത്തുല്ല, ജില്ല പ്രസിഡന്റ് സമീർ കാളികാവ്, എൻ.കെ. അബ്ദുൽ അസീസ്, കെ. മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
