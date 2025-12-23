Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവാളയാർ ആൾക്കൂട്ട...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 7:07 AM IST

    വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം; മൃതദേഹം ഇന്ന് സ്വദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും

    text_fields
    bookmark_border
    വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം; മൃതദേഹം ഇന്ന് സ്വദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും
    cancel
    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: പാ​ല​ക്കാ​ട് വാ​ള​യാ​റി​ൽ വം​ശീ​യ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് സ്വ​ദേ​ശി രാം ​നാ​രാ​യ​ൺ ഭാ​ഗേ​ലി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11.30ന് ​വി​മാ​ന​മാ​ർ​ഗം റാ​യ്പു​രി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധു ശ​ശി​കാ​ന്ത് ഭാ​ഗേ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ടും​ബം മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കും. നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വ​ഴി​യാ​ണ് യാ​ത്ര. തൃ​ശൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വ​രെ​യു​ണ്ടാ​കും.

    റാ​യ്പു​രി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​രു​ടെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ബു​ക്ക് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ര​ണ​വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യ രാം ​നാ​രാ​യ​ണി​ന്റെ ഭാ​ര്യ, ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ൾ, ഭാ​ര്യാ​മാ​താ​വ്, മ​റ്റു ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ​യും വി​മാ​ന​മാ​ർ​ഗം സ്വ​ദേ​ശ​ത്തെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ക​ല​ക്ട​ർ അ​ർ​ജു​ൻ പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mob LynchingLatest NewsKerala
    News Summary - valayar mob lynching victim's body will be sent to native land today
    Similar News
    Next Story
    X