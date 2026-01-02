Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 11:04 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 11:05 PM IST

    വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക്​ പഞ്ചായത്ത്​ ​കോഴ: ജാ​ഫ​റി​ന്‍റേത്​ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ നീ​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ പോ​ലും അ​വി​ശ്വാ​സം പാ​സാ​കാ​ൻ പ്ര​യാ​സം
    EU Jaffar
    cancel
    camera_alt

    ഇ.യു ജാഫർ

    തൃ​ശൂ​ർ: വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ്​ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ൻ ഇ.​യു. ജാ​ഫ​റി​ന്‍റേ​ത്​ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ നീ​ക്ക​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ​​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ത​നി​ക്ക് അ​ബ​ദ്ധം പ​റ്റി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ജാ​ഫ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ ​വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ​​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന്​ എ​ന്തി​ന്​ വി​ട്ടു​നി​ന്നെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ല.

    ജാ​ഫ​ർ ബ്ലോ​ക്ക്​ അം​ഗ​ത്വം രാ​ജി​വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ലെ സീ​റ്റ്​ നി​ല​യ​നു​സ​രി​ച്ച്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യി​ല്ല. ജാ​ഫ​ർ രാ​ജി​വെ​ച്ച​തോ​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​-​ഏ​ഴ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്​-​ആ​റ്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി ക​ക്ഷി​നി​ല. ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ പോ​ലും അ​വി​ശ്വാ​സം പാ​സാ​കാ​ൻ ഏ​റെ ​പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടും.

    ‘50 ല​ക്ഷം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​; പ​ണം വാ​ങ്ങി ലൈ​ഫ്​ സെ​റ്റി​ൽ ചെ​യ്യും’

    തൃശൂർ: ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ​ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും ഏ​ഴ്​ വീ​തം സീ​റ്റാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ത​ലേ​ന്ന് ജാ​ഫ​റും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വ​ര​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ.​എ. മു​സ്ത​ഫ​യും ന​ട​ത്തി​യ ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘സി.​​ഐ​ക്ക്​ കേ​ക്ക്​ കൊ​ടു​ത്തെ’​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ നി​ന്ന്​ ഓ​ഫ​റു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​ന​​മോ ​50 ല​ക്ഷ​മോ ആ​ണ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​​തെ​ന്നും താ​ൻ പ​ണം വാ​ങ്ങി ലൈ​ഫ്​ സെ​റ്റി​ൽ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഡി​സം​ബ​ർ 27ന്​ ​ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജാ​ഫ​റി​ന്‍റെ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ എ​ട്ട്​ വോ​ട്ട്​ ല​ഭി​ച്ച്​ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ്​ മു​ൻ അം​ഗ​വും മ​ഹി​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ കെ.​വി. ന​ഫീ​സ ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി.

    വൈ​സ്​ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന്​ ജാ​ഫ​ർ വി​ട്ടു​​നി​ന്ന​തോ​ടെ 7-6 എ​ന്ന വോ​ട്ട്​ നി​ല​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ജ​യി​ച്ചു. ത​ളി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ ജാ​ഫ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ബ്ലോ​ക്ക്​ അം​ഗ​ത്വം രാ​ജി​വെ​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​വി​ടെ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നും വ​ഴി തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    പണം വാങ്ങിയിട്ടില്ല; നുണ പരിശോധനക്ക് തയാർ -ജാഫർ

    തൃ​ശൂ​ർ: ​വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക്​ വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്​​ത​ത്​ അ​ബ​ദ്ധം പ​റ്റി​യ​താ​ണെ​ന്നും പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ്​ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ.​യു ജാ​ഫ​ർ. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ര​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​എ. മു​സ്ത​ഫ​യോ​ട്​ ത​മാ​ശ​യാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഏ​ത്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തോ​ടും സ​ഹ​ക​രി​ക്കും. നു​ണ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക​ട​ക്കം ത​യാ​റാ​ണ്​- ജാ​ഫ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി -എ.​എ. മു​സ്ത​ഫ

    തൃ​ശൂ​ർ: താ​നു​മാ​യി വി.​യു ജാ​ഫ​ർ ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ ത​മാ​ശ സം​ഭാ​ഷ​ണ​മ​​ല്ലെ​ന്നും കാ​ശ്​ വാ​ങ്ങി ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ജാ​ഫ​ർ വോ​ട്ട്​ മ​റി​ച്ച​തെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ര​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​എ. മു​സ്ത​ഫ. മുസ്​ലിം ലീ​ഗ്​ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​വും എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ലൂ​ടെ രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ആ​ളു​മാ​യ ജാ​ഫ​ർ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ്ര​വൃ​ത്തി ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മു​സ്ത​ഫ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ്ലോ​ക്ക്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ഷാ​ന​വാ​സി​ന്‍റെ ​പേ​ര്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്​ ത​ന്നെ ജാ​ഫ​റാ​ണ്. അ​ബ​ദ്ധം പ​റ്റി​യ​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ ജാ​ഫ​ർ എ​ന്താ​ണ്​ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ എ​ത്താ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു.

    സി.​പി.​എം ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍​ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​രു​ദ്ധം -സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ദ​യ​നീ​യ പ​രാ​ജ​യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം കു​തി​ര​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ധി​കാ​രം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സി.​പി.​എം ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്. വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി വി​ജ​യി​ച്ച അം​ഗ​ത്തെ സി.​പി.​എം വി​ല​ക്കെ​ടു​ത്ത​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന​ത് തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ സ​ഹി​തം പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. അ​ധി​കാ​ര സ്ഥാ​ന​വും ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യും വാ​ഗ്ദാ​നം​ചെ​യ്ത ന​ട​പ​ടി ഉ​ന്ന​ത നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ അ​റി​വോ​ടെ​യാ​ണ്.

    തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​റ്റ​ത്തൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും കൂ​റു​മാ​റ്റ​ത്തി​നും കു​തി​ര​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നും സി.​പി.​എം ന​ട​ത്തി​യ കു​ത​ന്ത്രം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ധ്വം​സ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ നേ​രി​ട്ടും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ലും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ഇ​വ​രെ പാ​ര്‍ട്ടി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നു​ള്ള ധൈ​ര്യം സി.​പി.​എം കാ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നും സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Muslim Leagueblock panchayathorse tradingVadakkancherryCPM
    News Summary - Vadakkancherry Block Panchayat horse trading: EU Jaffar's precociousness
    Similar News
    Next Story
    X