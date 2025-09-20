Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഭിന്നശേഷി അധ്യാപക നിയമനം; വെള്ളംചേർക്കാൻ ശ്രമമെന്ന്‌ മന്ത്രി 7,000 ഒ​ഴി​വ് വേ​ണ്ടി​ട​ത്ത്‌ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ ചെ​യ്‌​ത​ത്‌ 1,400 മാ​ത്രം

    v sivankutty says vested interests are trying to tople the appointments in desability quota
    വി. ശിവൻകുട്ടി

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. സ​മ​ന്വ​യ റോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​രം ഏ​ക​ദേ​ശം 7,000 ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ല​വി​ൽ 1,400 ഒ​ഴി​വ് മാ​ത്ര​മേ എ​യ്ഡ​ഡ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ളൂ. ഇ​ത് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​ണ്.

    നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്താ​തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചു​ള്ള സ​മ​രം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്രേ​രി​ത​മാ​ണ്. വി​വി​ധ എ​യ്‌​ഡ​ഡ്‌ സ്‌​കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റു​ക​ളു​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ജി​ല്ല​ത​ല സ​മി​തി മു​ഖേ​ന​യു​ള്ള എ​യ്‌​ഡ​ഡ്‌ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്‌.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‌ തു​റ​ന്ന മ​ന​സ്സാ​ണു​ള്ള​ത്‌. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി നി​യ​മ​നം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന-​ജി​ല്ല ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സ​മി​തി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്‌. ജി​ല്ല സ​മി​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​വും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 10ന​കം അ​ദാ​ല​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    അ​പേ​ക്ഷ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന​കം സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ജി​ല്ല​ത​ല സ​മി​തി മു​ഖേ​ന​യു​ള്ള നി​യ​മ​നം ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

