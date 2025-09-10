Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎയ്ഡഡ് സ്കൂൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 8:32 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 8:32 PM IST

    എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകനിയമനത്തിന് പരീക്ഷ; വിവാദമായതോടെ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ച് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകനിയമനത്തിന് പരീക്ഷ; വിവാദമായതോടെ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ച് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: എയ്‌ഡഡ്‌ സ്‌കൂൾ അധ്യാപക നിയമനത്തിന്‌ പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്​ സർക്കാറിന്‍റെ പരിഗണനയിലെന്ന്​ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയുടെ ഫെയ്​സ്​ബുക്ക്​ പോസ്റ്റും വാർത്താക്കുറിപ്പും. പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വിവാദം മണത്തതോടെ ഫെയ്​സ്​ബുക്ക്​ പോസ്​റ്റ്​ പിൻവലിച്ചും വാർത്താക്കുറിപ്പ്​ തിരുത്തിയും മന്ത്രിയുടെ മലക്കംമറിച്ചിൽ. സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ്​ വിതരണച്ചടങ്ങിലേക്ക് തയാറാക്കിയ പ്രസംഗത്തിലാണ്​ ‘എയ്​ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിൽ നിയമനം നടത്താനുള്ള അധികാരം മാനേജ്‌മെന്റുകൾക്കാണെങ്കിലും അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് മുമ്പ് പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച കാര്യം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്’ എന്ന ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്​.

    അവാർഡ്ദാന വേദിയിൽ ഈ ഭാഗം മന്ത്രി വായിക്കാതെ വിട്ടെങ്കിലും മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ്​ ഔദ്യോഗിക വാട്​സ്​ ആപ്​ ഗ്രൂപ്പ്​ വഴി പങ്കുവെച്ച പ്രസംഗത്തിന്‍റെ പകർപ്പിൽ ഈ ഭാഗം ഉൾപ്പെട്ടു. മന്ത്രിയുടെ ​ഫെയ്​സ്​ബുക്ക്​ പേജിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഓരോ കുട്ടിക്കും ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഈ നടപടിയിലൂടെ കഴിയുമെന്ന്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെന്നുകൂടി പോസ്റ്റിൽ ചേർത്തിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ചാനലുകളിൽ വാർത്തയായതോടെ വാട്​സ്​ആപ്​ ഗ്രൂപ്പിൽനിന്ന്​ പ്രസംഗത്തിന്‍റെ പകർപ്പും ഫെയ്സ്​ബുക്ക്​ പോസ്റ്റും​ പിൻവലിച്ചു. പിന്നീട്​ എയ്​ഡഡ്​ നിയമനം സംബന്ധിച്ച ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയ പ്രസംഗം ഗ്രൂപ്പ്​ വഴി പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു.

    എയ്​ഡഡ്​ സ്കൂൾ നിയമനത്തിന്​ പ്രത്യേക പരീക്ഷയല്ല, അധ്യാപക യോഗ്യതാപരീക്ഷയായ കെ.ടെറ്റാണ്​ താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. അ​തേസമയം, സർക്കാറിന്‍റെ ഉള്ളിലിരിപ്പാണ്​ മന്ത്രിയുടെ പിൻവലിച്ച പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ പുറത്തുവന്നതെന്ന്​ എയ്​ഡഡ് സ്കൂൾ​ മാനേജ്​മെന്‍റുകൾ പറയുന്നു​. എയ്​ഡഡ്​ സ്കൂൾ നിയമനം പി.എസ്​.സിക്ക്​ വിടുകയോ പ്രത്യേക റിക്രൂട്മെന്‍റ്​ ബോർഡ്​ വഴി നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത്​ പരിശോധിക്കണമെന്ന്​, 2022ൽ സർക്കാറിന്​ സമർപ്പിക്കുകയും 2024ൽ മന്ത്രിസഭ തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്ത ഖാദർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ശിപാർശയുണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂൾ സമയം രാവിലെ എട്ടുമുതൽ ഉച്ചക്ക്​ ഒന്നുവരെയാക്കണമെന്ന ശിപാർശയും ഈ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:aided schoolfb postV Sivankutty
    News Summary - V Sivankutty On Aided school Appointment
    Similar News
    Next Story
    X