Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 5:33 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 5:33 PM IST

    സച്ചിദാനന്ദന്​ തെറ്റിദ്ധാരണ, ഇടതുസർക്കാർ തുടർന്ന്​ വന്നാലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല -ശിവൻകുട്ടി

    ‘പെരുന്നാളിന്​ മൂന്ന്​ ദിവസം അവധി നൽകണമെന്നത്​ നയപരമായ തീരുമാനമെടുകേണ്ട കാര്യം’
    സച്ചിദാനന്ദന്​ തെറ്റിദ്ധാരണ, ഇടതുസർക്കാർ തുടർന്ന്​ വന്നാലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല -ശിവൻകുട്ടി
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടുതവണ ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ സാഹിത്യകാരനും കേരളാ സാഹിത്യ അക്കാദമി അധ്യക്ഷനുമായ കെ. സച്ചിദാനന്ദന്‍റെ പ്രതികരണത്തിന് മറുപടിയുമായി മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. സച്ചിദാനന്ദന്‍റെ പരാമർശം തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണെന്ന്​ മ​ന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന്​ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇടതുമുന്നണി മൂന്നാമതും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇടതുസർക്കാർ തുടർന്ന് വന്നാലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. തുടർഭരണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണവും കാണുന്നില്ലെന്നും ശിവൻ കുട്ടി വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്​ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു.

    ആ​ന്‍റോ ആന്‍റണി വാങ്ങിയ രണ്ട്​ കോടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇതുവരെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ചില മാധ്യമങ്ങൾക്കും കണ്ട ഭാവമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    പെരുന്നാളിന്​ മൂന്ന്​ ദിവസം അവധി നൽകണമെന്ന സമസ്തയുടെ ആവശ്യം​ നയപരമായ തീരുമാനം വേണ്ട കാര്യമാണെന്ന്​ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതൊക്കെ ചർച്ചചെയ്ത് തീരുമാനി​ക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇപ്പോൾ മറുപടി പറയാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജമാഅത്തെ ഇസ്​ലാമിക്കെതിരെ സമസ്ത പ്രമേയം പാസാക്കിയതിനെ കുറിച്ച ചോദ്യത്തിന്​ ‘അതിനിപ്പോ എന്താ’ എന്നായിരുന്നു ശിവൻകുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം.

    TAGS:K SatchidanandanV Sivankutty
    News Summary - v sivankutty about K Satchidanandan's comment
